WK Vierspannen waarschijnlijk van de baan, verklaring om 19.00 uur

De Telegraaf kwam gisteravond met het bericht dat het WK Vierspannen, dat volgende week plaatsvindt op het terrein van Boyd Exell in Valkenswaard, geen vergunning zou hebben. Ook zouden meerdere menners twijfelen aan deelname, omdat de coronaregels niet gehandhaafd kunnen worden. Vanavond wordt duidelijk hoe het echt zit, om 19.00 uur komt de FEI met een verklaring.

De vergunning is momenteel “voortdurend een onderwerp van evaluatie” meldde Jantien van Zon van de KNHS eerder op de dag.

Elke dag herzien

“Er is een vergunning voor het evenement afgegeven, maar momenteel wordt de situatie iedere dag herzien. Ik ga mij niet wagen aan een voorspelling over het al dan niet doorgaan. Het is een afgesloten terrein en de menners komen met hun eigen familie en stalpersoneel. In principe valt een dergelijk evenement onder de topsportregels zoals te vinden op de website van NOC-NSF” vertelt Van Zon. “Er is daarbij sprake van een ‘topsport-bubbel’. De regels van de FEI zijn echter strenger dan de Nederlandse regels en daar moet ook aan voldaan worden.”

Telegraaf: ‘Rookgordijn’

De Telegraaf spreekt van een rookgordijn en zegt dat KNHS en veiligheidsregio elkaar tegenspreken. “Het is erg verwarrend” vertelt Koos de Ronde aan de krant. “De wedstrijden zelf vormen geen probleem… (maar).. ondertussen verblijf je wel met 800 mensen uit alle windstreken op een parkeerterrein.” Dat betekent 12 -14 mensen uit een menteam, die bij elkaar in tenten slapen, aldus de menner.

De Ronde vertelt ook dat Duitse menners hem verteld hebben dat ze voordat ze naar huis kunnen een coronatest zullen moeten doen. “Daar zitten ze ook niet op te wachten.” De Ronde: “Madrid is in een complete lockdown. Uit diezelfde stad komen ook WK-deelnemers.” Ook uit Hongarije komen mensen, die twee dagen moeten reizen, aldus De Ronde. “Ik zou niet blij zijn wanneer ik aankom en te horen krijg dat het niet doorgaat.” Ook IJsbrand Chardon laat weten niet te staan “springen om zo aan een WK mee te doen.” Rondom de deelname van de familie Chardon was eerder al om andere redenen verwarring.

‘Verbaasd’

Woordvoerder van het WK, Magda Coppoolse, reageert tegenover De Telegraaf verbaasd op de commotie. “Ik ben zeer verbaasd. De vergunning is er al lang. Er wordt voortdurend overlegd. We hebben meteen al besloten om het evenement zonder publiek te doen. ”

