Weer goud voor Den Elzen op WK Para mennen, landenteam zilver

Voor de derde keer op rij heeft Francisca den Elzen individueel goud gewonnen op het Wereldkampioenschap Para mennen. In het Duitse Schildau won ze de Grade II klasse. Door het uitvallen van het paard van Jacques Poppen verspeelde Nederland de kans op teamgoud, maar werd het door het goede rijden van Ingmar Veneman toch nog zilver.

Jacques Poppen stond na de dressuur aan de leiding in de Grade I rubriek. Helaas bleek zijn paard PP tijdens de marathon niet goed te lopen, waardoor Poppen besloot voortijdig te stoppen met deelname aan zijn achtste WK. Een aderlating voor het team van bondscoach Ad Aarts, waardoor het lastig werd de wereldtitel te verdedigen.

Drie maal goud

Francisca den Elzen reed met Vandijk’s Superboy een goede dressuurproef, die hen op de tweede plaats zette. Door winst in de marathon schoof de menster uit Drouwenerven door naar de eerste plaats, die ze in de afsluitende vaardigheid niet meer uit handen gaf. De derde individuele gouden WK-medaille op rij was een feit. “Gaaf hè? En dat met drie verschillende pony’s”, reageert Francisca den Elzen enthousiast. “Bambi, zo noemen we hem, heeft het super gedaan, zeker gezien zijn nog jonge leeftijd.”

Net geen brons

Ingmar Veneman had van drie eerdere WK’s al een teammedaille op zak, maar won nog nooit een individuele plak. In Schildau reed ze met de 15-jarige schimmelmerrie Siglavy Linada een degelijke dressuurproef en marathon. Vanaf de virtuele bronzen plek begon de menster aan de vaardigheid. Jammer genoeg viel er een balletje, al bleek dat goed voor de tweede plaats in het afsluitende onderdeel. De winnaar van de vaardigheid ging Veneman voorbij in het klassement, waardoor ze op de vierde plaats eindigde. In Grade I eindigde Dinja Steenkamp eveneens als vierde.

Zilver voor team

Volgens bondscoach Ad Arts was het een spannend WK. “Door het wegvallen van het paard van Jacques Poppen viel het teamresultaat een beetje in elkaar, want ook de goede dressuurpunten van Jacques telden toen niet meer mee. Als je kijkt naar de geringe ervaring van de paarden van Ingmar en Francisca, dan is het eigenlijk gewoon goed gegaan en moeten we gewoon heel blij zijn met het goud van Francisca en het zilver voor het team.”

Uitslag WK Para mennen Grade I

Tracy Bowman (USA) – 135.58 strafpunten Heiner Lehrter (DUI) – 143.18 strafpunten Patricia Grosserichter (DUI) – 149.90 strafpunten Dinja Steenkamp (Bussum) – 169.06 strafpunten

Uitslag WK Para mennen Grade II

Francisca den Elzen (Drouwenerveen) – 138.07 strafpunten Ivonne Hellenbrand (DUI) – 145.29 strafpunten Freddy Soete (BEL) – 149.42 strafpunten Ingmar Veneman (Tweede Exloërmond) – 151.66 strafpunten

Uitslag WK Para mennen landenwedstrijd

Duitsland – 280.77 strafpunten Nederland – 289.73 strafpunten

Bron: Persbericht KNHS