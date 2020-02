Wereldbekerfinale vierspanmennen Bordeaux live te volgen

Vanavond laat vindt de eerste ronde van de Wereldbekerfinale voor vierspanmennen plaats in Bordeaux. Vanaf 23.15 zijn de menners, waaronder titelverdediger Bram Chardon, zijn vader IJsbrand Chardon en Koos de Ronde, te zien in de indoor vaardigheid. Ook Australiër Boyd Exell is aanwezig voor een ongetwijfeld spectaculair rondje.