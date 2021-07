Winst voor Chardon jr en Siebers in kletsnat Tsjechië

Op het CAI3* in het Tsjechische Nebanice ging de winst afgelopen weekend bij de enkelspannen naar Saskia Siebers en bij de vierspannen naar Bram Chardon. De omstandigheden waren door de vele regen en modder erg zwaar, zoals ook te zien is in de filmpjes die deelnemers deelden.

Bram Chardon reed zijn vierspan naar de eerste plaats in de dressuur en de tweede plaats in de loodzware marathon. Die werd gewonnen door Glenn Geerts uit België, die in het eindklassement derde was. Chardon hield alle ballen hoog in de afsluitende vaardigheid en won daarmee het pleit.

Siebers en Axel

Saskia Siebers, regerend Wereldkampioen én Nederlands kampioen met haar paard Axel, was opnieuw onverslaanbaar. Ze werd eerste in de dressuur én in de marathon en kwam foutloos door de vaardigheid, in de tweede tijd.

Een impressie van de marathon:

Uitslagen

Bron: Horses.nl