WK Mennen: Oranje team tweede na marathon

Deze week wordt in het Zuid-Franse Pau het WK mennen voor enkelspannen verreden. Na de pittige marathon is het Nederlandse team van de eerste naar de tweede plaats gezakt. Saskia Siebers staat op een voorlopige derde plaats. Zondag wordt de vaardigheid verreden en dat belooft zeer spannend te worden, want de verschillen in de top van het klassement zijn uiterst klein.

De marathon bestond uit een A-traject van 6 kilometer en een B-traject van 9 kilometer met 8 pittige hindernissen. Zeker omdat er geen normaal wedstrijdseizoen is geweest was deze opgave voor menners en paarden best wennen. “We zijn zo’n marathon dit jaar nog niet zo gewend,” zegt Saskia Siebers. “Maar ik vond het een mooi parcours. Het was een zware marathon met een lang traject en faire hindernissen. De bodem was wat glad, maar mijn paard Axel was super.”

Dat de complimenten terecht zijn, blijkt ook uit het feit dat er geen incidenten zijn geweest. Veel paarden waren aan de finish nog zo fit dat ze nog wel een hindernis wilden nemen. Morgen is er een rustdag, want de vaardigheidsproef wordt zondag pas verreden.

Franse winnaar

De marathon was de Franse rijders op het lijf geschreven. Jean Michel Olive kwam als winnaar van het tweede wedstrijdonderdeel uit de bus. In maar liefst 7 hindernissen klokte hij de snelste tijd. Titelverdediger Bartlomiej Kwiatek (Polen) reed als één na laatste starter ook een perfecte marathon. Zijn paard Sonet was razendsnel tot en met de laatste hindernis. De hengst draaide kort en vlot en werd door Bartlomiej met nauwelijks zichtbare hulpen in hoog tempo rondgestuurd. Dat resulteerde in een mooie tweede plek. Ook Dieter Lauterbach (Duitsland) deed goede zaken. Hij reed vlot en klokte toptijden in hindernis 5 en 6 waarmee hij derde werd in de terreinproef. Kwiatek en Lauterbach zijn door hun uitstekende marathon opgeklommen naar de vierde en vijfde plaats in het klassement. De top 3 van het klassement is bijna ongewijzigd. Alle drie reden ze een super marathon. Niet alleen snel, maar ook stijlvol gereden, alsof het vanzelf gaat. Marion Vignaud en Saskia Siebers deden met een onderling verschil van 0,04 (!) in de marathon niet voor elkaar onder. Maar Kelly Houtappels (Canada) was sneller en staat nu tweede, tussen de beide andere dames in.

De gehele marathon is hier terug te zien:

Overige Nederlanders

Rudolf Pestman reed voor wat hij waard was, maar verspeelde wat seconden in hindernis 5. Hij is in het klassement één plekje gezakt. Frank van der Doelen moest vandaag als laatste deelnemer aan de bak. Hij werd 16e in het sterke deelnemersveld en klom daarmee in het klassement ook naar de 16e plaats. Eline Houterman, die individueel start, eindigde in de marathon net achter Frank op de 17e plek en staat nu overall 19e.

Spanning tot het laatst

In de landenranking staat Frankrijk nu op kop en Nederland tweede. Polen is door Kwiatek’s goede marathon opgeklommen naar de derde plek. De wedstrijd zal zondag tot het laatste moment spannend blijven. De individuele top 3 staat op minder dan één balletje verschil.

Bron: KNHS