WK mennen pony’s: Alle Nederlandse pony’s door keuring

Het wereldkampioenschap voor enkel-, twee-en vierspan pony’s is gisteren in het Hongaarse Kisbér-Ászár van start gegaan met de veterinaire keuring van de pony's. Alle Nederlandse deelnemers kregen het sein 'fit to compete'. Bijna 100 combinaties uit 16 landen staan op de startlijst van het kampioenschap.