WK Tweespannen Drebkau begint vandaag

Het WK Tweespannen in het Duitse Drebkau begint vandaag met de vet-check. Bondscoach Ad Aarts reist met vijf deelnemers naar dit WK: Nederlands kampioen Stan van Eijk (Schinveld), Antonie ter Harmsel (Rijssen), Raymond Letteboer (Oud Ootmarsum), Geert Dijkhof (Klarenbeek) en Theo Timmerman (Laag Soeren).

Naar verwachting komen er in Drebkau ruim 80 tweespannen aan de start. Dit Wereldkampioenschap wordt georganiseerd door vader en zoon Torsten en Sandro Koalick, die beiden op hoog niveau actief zijn in de internationale mensport. Zij organiseren al jaren met succes een internationale menwedstrijd op hun terreinen en stellen alles in het werk om dit WK tot een groot sportief succes te maken.

Nederlandse oficcials

Internationaal level 3 jurylid Marie de Ronde-Oudemans (Zwartewaal) maakt deel uit van het jurycorps op dit Wereldkampioenschap, waar level 4 official Jeroen Houterman (Meterik) fungeert als FEI Technical Delegate.

Tijdschema WK tweespannen Drebkau:

Woensdag 11 september

09.00 uur: veterinaire keuring

15.00 uur: openingsceremonie

Donderdag 12 september

09.00 uur: dressuur (deel 1)

Vrijdag 13 september

09.00 uur: dressuur (deel 2)

Zaterdag 14 september

09.00 uur: marathon

Zondag 15 september

09.00 uur: vaardigheid

16.00: prijsuitreiking & medailleceremonie

Meer informatie op: http://wch-pairs2019-drebkau.de/

