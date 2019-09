WK Tweespannen: Van Eijk stijgt naar derde plaats

Nederlanders Stan van Eijk en Antonie ter Harmsel deden goede zaken in de marathon op het WK voor tweespannen in het Duitse Drebkau. Nog altijd soeverein bovenaan staat de Hongaar Martin Hölle. Hij was eerste in de dressuur én in de marathon. Hölle staat momenteel 15 strafpunten los van de als tweede geplaatste Sandro Koalick uit Duitsland.

Stan van Eijk was 15e na de dressuur, maar maakte een klapper door derde te worden in de marathon, met 102.55 strafpunten. Ter Harmsel stond negende na de dressuur en een tiende plaats in de marathon levert hem nu de vijfde positie in het klassement op.

Landenwedstrijd

Na de dressuur stond Nederland al derde en deze positie heeft TeamNL nog steeds. Het verschil met de Duitsers, die de tweede positie bezetten, is na de marathon echter minimaal geworden. Hongarije gaat nog steeds aan kop. Het wordt nog spannend in de vaardigheid zondag.

Tussenklassement individueel

Tussenklassement landenwedstrijd

Bron: Horses.nl