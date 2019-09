Zilver voor team NL op WK Mennen

In het Duitse Dreblau heeft het Nederlandse team een zilveren medaille behaald. Het Nederlandse team bestaande uit Geert Dijkhof, Stan van Eijk en Antonie ter Harmsel moest enkel het Hongaarse team voor laten gaan. Stan van Eijk nam naast een zilveren team medaille ook nog een bronzen individuele medaille mee naar huis.

In het laatste onderdeel van dit kampioenschap, het kegeltjes rijden, was Geert Dijkhof de beste Nederlander met een vijfde plaats. Stan van Eijk stuurde zijn tweespan naar een elfde plaats. Hiermee behield hij een klassering in de top drie.

Team NL

Het Nederlandse team vulde elkaar goed aan in het kampioenschap. Antonie ter Harmsel was goed voor het beste Nederlandse resultaat in de dressuur, in de marathon was deze eer weggelegd voor Stan van Eijk en bij het kegeltjes rijden was Geert Dijkhof de beste Nederlander.

Met een eindtotaal van 310,32 strafpunten liet het Nederlandse team Duitsland achter zich en stegen door naar een zilveren medaille. Het Hongaarse team bleek de gedoodverfde winnaar met een eindtotaal van 307,22 seconden.

Bekijk hier de teamuitslag en hier voor de individuele uitslag.

Bron: Horses.nl