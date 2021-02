Birth Alarm combineert technieken in nieuw type geboortemelder

Voor veel fokkers is het veulenseizoen een vermoeiende periode. Vooral de nachtelijke blikken op de merriestal – om de geboorte van het veulen niet te missen – hakken er soms flink in. “Met één veulentje lukt het nog prima”, weet Wendy Plomp van de Waalsehoeve uit ervaring. “Maar als je meerdere veulens verwacht, moet je betrouwbare techniek inzetten om het vol te houden.” Gelukkig hebben de productontwikkelaars van de Birth Alarm geboortemelders de afgelopen jaren niet stil gezeten.

Sinds de introductie van het eerste type Birth Alarm geboortemelder in 1992 heeft deze techniek het leven van de fokker al een stuk aangenamer gemaakt. De geboortemelder registreert namelijk wanneer de merrie tijdens de persweeën gedurende korte of lange tijd volledig op de flank gaat liggen. De aan een halster of singel gekoppelde zender geeft na 7,6 seconden een alarm op de ontvanger. Het is dan vrijwel zeker dat het om een wee gaat, omdat uit onderzoek gebleken is dat een perswee minimaal 7 seconden duurt. Door het alarm wordt de fokker tijdig geïnformeerd over de aanstaande bevalling.

Wendy Plomp fokt ruim twaalf jaar dressuurveulens en gebruikt de Birth Alarm geboortemelders al vanaf het begin van haar fokkerij. “Ik heb twee verschillende melders in gebruik, allebei van Birth Alarm. Ik gebruik ze ieder jaar intensief en ik leen ze ook weleens uit. Ik heb nog nooit meegemaakt dat er iets stuk ging. Dus kwalitatief gezien is het voor mij een goede investering geweest en heeft het Birth Alarm door de jaren heen haar betrouwbaarheid wel bewezen. De investering heeft zich absoluut terugverdiend.”

Birth Alarm Advanced

De producent van Birth Alarm heeft een nieuw product toegevoegd onder de naam Birth Alarm Advanced. Volgens productmanager Anne Wellenberg is dit het eerste systeem in het assortiment waar vier zenders op aangesloten en gemonitord kunnen worden. “In de Birth Alarm Advanced komen eigenlijk alle technieken mooi samen. Het systeem heeft een vaste ontvanger met een bereik van 500 tot 700 meter en je kunt de ontvanger ook simpel bij je dragen, bijvoorbeeld aan je broekriem. Het systeem beschikt over zowel de slaapstand als de controlestand, die we vroeger ook wel de koliekstand noemden. Ook zit er een anti-diefstal modus op, zodat het systeem het hele jaar door gebruikt kan worden.”

Meerdere merries

“Vier merries tegelijkertijd kunnen bewaken zou voor mij een uitkomst zijn, want er zijn er dit jaar bij ons op stal meerdere tegelijk uitgerekend”, licht Wendy Plomp toe. “Met acht drachtige merries wordt het dan ook wel puzzelen wie de singel om krijgt. Als er – zoals bij ons – acht veulentjes komen, moet je betrouwbare techniek inzetten om het vol te houden. De nacht dat ze geboren worden is al een gebroken nacht, dus de nachten ervoor pak ik graag genoeg slaap. Dan ben ik op het cruciale moment niet gesloopt maar fris op het moment dat het nodig is.”

Slaapmodus

“Sinds dit jaar zijn al onze geboortemelders voorzien van een slaapmodus”, vertelt Anne Wellenberg. “Als de zender in de slaapmodus staat, weet het onderscheid te maken tussen een merrie die in totale zijligging lekker uitrust en het starten van de persweeën. Alleen bij de persweeën gaat het alarm af op de ontvanger.”

Voor Wendy Plomp is deze slaapmodus een uitkomst: “Sommige merries slapen plat. Als je er één hebt die elke keer plat gaat liggen slapen, dan gaat dat ten koste van een goede nachtrust. De slaapfunctie op het Birth Alarm zorgt ervoor dat er alleen alarm komt als er echt iets is, dat werkt perfect.”

Ook in de controlemodus, waarin gedetecteerd wordt of een paard gaat liggen, ziet Plomp meerwaarde: “Ik heb een paard gehad dat een steeds terugkerende koliek had. Dat wil je dan toch in de gaten houden. Dan keek ik continu op de camera, ook ’s nachts. Bij zo’n paard zou ik die techniek ook zeker inzetten.”

Het hele jaar door

Buiten het veulenseizoen liggen de meeste geboortemelders in de kast. Maar de Birth Alarm Advanced kan ook gebruikt worden om diefstal te voorkomen. “Er zit een anti-diefstal modus op. Bevestig je hem bijvoorbeeld aan de deur van de zadelkamer, en gaat die ’s nachts open, dan krijg je direct een alarm”, legt Wellenberg uit.

Wendy Plomp is enthousiast over de nieuwe ontwikkelingen: “Het nieuwe Advanced systeem heeft meerdere functies die heel aantrekkelijk voor me zijn. Ik gebruik tot op heden geen vaste ontvanger, omdat de stal op ruim 100 meter van mijn huis ligt, maar omdat de Advanced 500 meter kan overbruggen overweeg ik nu toch de aanschaf!”

Camera’s

Birth Alarm heeft ook twee camera’s toegevoegd aan haar assortiment. Anne Wellenberg: “We willen zorgen dat de paardenfokker voorzien is van de juiste producten. Daarom bieden we nu ook camera’s aan.” De twee type camera’s bieden een oplossing voor stallen met of zonder wifi en/of elektriciteit. Een goede zet, volgens Wendy Plomp: “Ik heb ook camera’s hangen. In het eerste jaar, toen ik twee drachtige merries had, heb ik het zonder camera’s gedaan, maar dan was ik iedere keer naar de stal aan het rennen. Na het tweede veulentje wist ik dat ik dat nooit meer zo wilde doen en dat er snel camera’s moesten komen. Goed dat Birth Alarm die nu ook heeft, een mooie aanvulling op hun producten.”

Nieuwe ontwikkelingen

De nieuwste ontwikkelingen van Birth Alarm staan hieronder beknopt samengevat.

Birth Alarm geboortemelder Advanced:

Uit te breiden naar vier merries

Kleurendisplay die ‘s avonds automatisch dimt

Bevestiging zender aan zowel het halster als anti-rolsingel

Real-time status update (batterij en ontvangst)

Complete set incl. batterijen

Slaapstand

Koliekstand

Systeem te gebruiken als anti-inbraak alarm

Birth Alarm camera’s:

In zowel Wifi als PoE (bedrading) uitvoering te verkrijgen

105 graden hoek

Zowel foto’s als video’s (2MP full HD)

Nachtvisie tot wel 20 meter

Waterdicht

Beeld via app te bekijken

