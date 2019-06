Bucas Recuptex: ‘Het werkt écht!’

Een deken waardoor je paard een betere bloedcirculatie heeft, waardoor zijn spieren soepeler worden, hij veel losser begint als je erop stapt, nog meer ontspannen is, én die ook nog helpt met het sneller afvoeren van afvalstoffen. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Toch bestaat hij: de Bucas Recuptex. De reacties zijn overweldigend positief, maar wát doet deze deken nu eigenlijk? Horses.nl zocht het uit!

Oorspronkelijk ontwikkelde Bucas de Recuptex-deken voor het voorkomen van blessures en voor een scala aan medische aandoeningen als rugproblemen en chronische artritis. Inmiddels weten ook veel paardensporters de deken te vinden: in de dagelijkse training blijkt hij van grote waarde te zijn. Wanneer je de deken twee uur vóór en twee uur na het rijden opdoet, zal je merken dat je paard meer ontspannen is, losser in zijn lijf is, sneller herstelt na een zware training, beter aan de hulpen staat, sneller nageeft en dat je minder lang hoeft los te rijden.

Bloedcirculatie stimuleren

Al deze positieve resultaten ontstaan doordat de deken de bloedcirculatie stimuleert. Door de betere bloedsomloop worden er meer goede stoffen richting de spieren en weefsels vervoerd, en worden de afvalstoffen sneller afgevoerd. Dit zorgt weer voor ontspannen spieren en minder kans op zwellingen of ontstekingen. “De Bucas Recuptex-deken is eigenlijk te mooi om waar te zijn. De Recuptex-stof werkt voor alle levende wezens en werkt ook altijd. Iedereen die deken gebruikt is enthousiast, maar ondanks hun enthousiasme weet lang niet iedereen hoe de deken precies werkt”, vertelt Jacob Janssen van Mobi Agenturen, de Bucas-agent voor de Benelux.

Kooiconstructie

De Bucas Reputex-deken werkt als een kooiconstructie: in de stof zit een grijzige draad, zichtbaar als je heel goed kijkt. Dat is roestvrijstaaldraaf, en die draad creëert een ‘kooi’ om het paardenlichaam. Dit wordt ook wel de ‘kooi van Faraday’ genoemd: een constructie van elektrisch geleidend materiaal, die ervoor zorgt dat statische elektrische velden niet tot binnen de kooi kunnen doordringen of naar buiten kunnen. Door de kooi die de stof in vormt, worden de magneetvelden vastgehouden die de bloedcirculatie en zuurstoftoevoer in het lichaam stimuleren. “Het mooie is dat dit materiaal nooit slijt, en dus eindeloos meegaat. Hoe vaak je de deken ook wast”, voegt Jacob toe.

Hoe gebruiken

De werking van de Bucas Recuptex-deken is het beste wanneer deze direct op de huid wordt gedragen, zonder andere dekens ertussen. Wanneer je tijdens het trainen een optimaal resultaat wil voelen, wordt aangeraden de deken twee uur voor en twee uur na het rijden op te leggen. In de praktijk zal dit echter niet altijd lukken, maar vaak zal je ook al eerder resultaat voelen. De warmteontwikkeling onder de deken kan per paard verschillen, en na twee uur is dit ongeveer tien graden. Het is verstandig het gebruik van de deken op te bouwen, maar langere tijd gebruiken heeft geen nadelig effect. De positieve effecten van de Recuptex-stof zijn zelfs wetenschappelijk bewezen in verschillende onderzoeken: Bij gebruik van de stof ontstond er na intensief sporten minder spierpijn en méér spierkracht.

Hoe werkt dat dan?

Bekijk de onderstaande animatie om precies te weten hoe de Bucas Recuptex-deken werkt:



Bucas Recuptex is verkrijgbaar in:

– Bucas Recuptex deken

– Bucas Recuptex light deken

– Bucas Recuptex halsdeel

– Bucas Recuptex uitrijdeken

– Bucas Recuptex zadeldek

– Bucas Recuptex hondendeken

– Bucas Recuptex hondenkleed

Meer weten over Bucas Recuptex? Neem een kijkje op de website van Bucas.

Bron: Dressuur samen met Bucas