Combineer je paardenpassie met een hbo-studie

Ben je op zoek naar een studie waarbij je jouw passie voor paarden met bedrijfskunde of lesgeven/kennis delen kunt combineren? Kies dan voor één van de hippische studies bij Aeres Hogeschool!

De faculteit in Dronten biedt een divers aanbod aan hippische studies: naast de bachelor Hippische bedrijfskunde, met internationale variant Equine Business Management, is er nu ook een nieuwe Ad Hippische bedrijfskunde. Deze tweejarige studie is speciaal voor mbo-afgestudeerden. Tijdens deze studie krijgen studenten 70% bedrijfskunde en 30% paardgerelateerde vakken. Door de bedrijfskundige vakken toe te passen in een hippische context wordt de stof voor studenten interessanter en zijn studenten na afronding breed inzetbaar, zowel binnen als buiten de hippische sector.

Na het behalen van het Ad-diploma of na het tweede jaar van de bachelorstudie kunnen studenten die zich internationaal meer willen oriënteren, er voor kiezen om de studie International Equine Business Management te volgen. In deze variant studeer je Engelstalig met internationale klasgenoten.

Studenten die tijdens hun studie hun paard willen meenemen, kunnen hun paard plaatsen op de Paardenplaats (een pensionstal van Aeres Hogeschool Dronten). Een stal voor en door studenten die op slechts vijf minuten fietsafstand van de campus ligt. Groot voordeel hiervan is dat studenten tijdens hun studie door kunnen blijven trainen met hun paard.

Informatie creatief delen

In Wageningen kunnen studenten kiezen voor de studie Docent en kennismanager Paardensector. De studie is zowel in voltijd als in deeltijd te volgen. In deze studie dompelen studenten zich onder in de paardensector, wat paarden voor mensen kunnen betekenen en hoe mensen leren en communiceren. Een goede voorbereiding op een baan als bijvoorbeeld (v)mbo-docent Paardenhouderij, journalist bij een hippisch vakblad of trainer/coach in de paardensport.

Een belangrijk deel van de studie staat in het teken van ‘leren hoe mensen leren’. Studenten leren niet alleen veel over paarden en de hippische sector, ze leren ook om deze informatie op een duidelijke en creatieve manier met anderen te delen. Belangrijk hierbij zijn vakken als pedagogiek, didactiek, presenteren en communicatie. Na het behalen van je diploma heb je niet alleen je bachelor-titel, maar mag je ook met tweedegraads bevoegdheid lesgeven in het groene onderwijs op vmbo, mbo en hbo.

Ook kun je tijdens deze studie je ORUN-diploma halen. Een buitenlandstage behoort tot de mogelijkheden en wordt gestimuleerd.

Zelfstandig ondernemer

Na het behalen van je diploma kun je diverse kanten op. Sommigen kiezen voor een vervolgstudie, anderen gaan aan het werk. Het mooie van deze studie is dat je zowel binnen als buiten de hippische sector aan het werk kunt. Zo kun je na het volgen van de studie Hippische Bedrijfskunde aan de slag als marketingmedewerker bij een paardenverzekeraar, adviseur bij een bank of je wordt zelfstandig (hippisch) ondernemer.

