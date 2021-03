De veilige afrastering bestaat al 25 jaar

Een goede omheining speelt een belangrijke rol bij de veiligheid van een paard in de wei. De afrastering moet namelijk niet alleen het paard binnen de weide houden, het moet er ook voor zorgen dat het paard zich niet blesseert als het onverhoopt hard in aanraking komt met de omheining. Volgens Kees de Krom, accountmanager bij Gallagher, heeft Equifence inmiddels bewezen dat het een heel veilige en duurzame oplossing is.

“Een paard is een vluchtdier en kan door een schrikreactie in aanraking komen met de omheining. Als dat gebeurt, wil je niet dat het paard gewond raakt. Een veilige afrastering is een afrastering die breekt zonder scherpe onderdelen achter te laten, of meeveert als een paard er hard mee in aanraking komt. Equifence is zo’n veilige afrastering die op de markt is; het is een afrastering die meebuigt, mits hij ook op onze kunststof palen gemonteerd wordt”, vertelt De Krom.

Slim binnenwerk

Equifence is schrikdraad van 7 millimeter dik. Het heeft een stalen binnenkern en is voorzien van een massieve kunststof buitenmantel, waarin koolstof zit die de stroom naar buiten brengt en op het kunststof zet. “De combinatie van massief kunststof met stroom erop, dat helemaal mee kan buigen, is in onze ogen een heel veilige afrastering. Dat is in de afgelopen 25 jaar dat we het verkopen ook al wel gebleken”, meldt de accountmanager. “Het kan niet gaan snijden als ze erlangs lopen, het geeft dan ook geen brandplekken wat je bij draad of lint nog weleens ziet. En het is dusdanig stug dat het ook niet om een been heen kan slaan en op die manier een strop vormt.”

Equifence is te verkrijgen in twee kleuren. “In de kleuren wit en terra. Het mooie van terra is dat het eigenlijk in het landschap wegvalt. Als je zo’n 20 meter van de draad afstaat zie je het al bijna niet meer. Voor de paarden maakt de kleur niet uit, die zien en voelen beide kleuren even goed.”

Flexibele palen

Flexibele palen vormen een belangrijk onderdeel van de Equifence omheining. “Er wordt gebruikt gemaakt van de Eco-paal. Dat is een paal van gerecycled kunststof die helemaal kan buigen en niet kan vergaan. Een alternatieve paal is de Line Post, die nu vier jaar op de markt is. Dat is een glasfiber paal, waarvan de buitenmantel ook van kunststof is. Deze paal is ook flexibel en kan als er druk op komt helemaal naar de grond buigen”, aldus De Krom. “Bovendien is hij zo gemaakt dat hij heel makkelijk de grond in gaat en toch net zo stevig staat als een houten paal.” Als hoekpalen worden heel dikke houten palen gebruikt. “Dat kan helaas niet met de flexibele palen, die buigen daar te veel voor door.”

De Equifence afrastering wordt gemonteerd met trekveren. “Er zit een trekveer op iedere 250 meter draad. Die trekveren zorgen er samen met de flexibele palen voor dat als er een paard in rent, de hele afrastering meebuigt richting de grond en het paard er overheen gaat. Daarna komt de afrastering weer uit zichzelf omhoog, dus eventuele andere paarden zijn dan ook weer veilig. Er blijven geen scherpe onderdelen achter omdat er niks breekt. Het materiaal tezamen met de manier waarop het gemonteerd wordt, maakt de Equifence paardenafrastering zo veilig.”

Montage

Gallagher adviseert haar afnemers om de Equifence door een specialist te laten plaatsen. “Onze gespecialiseerde dealers kunnen behulpzaam zijn bij het plaatsen, zij zijn door ons hierin getraind. De plaatsingskosten zijn daarmee wel iets hoger dan als je het zelf doet”, weet De Krom. “Maar het voordeel is wel dat het goed gemonteerd is, zodat het ook gewoon 25 of 30 jaar meegaat. De kabel is dusdanig stug dat die wel een speciale behandeling nodig heeft om goed te monteren. Als het niet goed gemonteerd is, en de draad niet op voldoende spanning staat, wordt het eigenlijk een onveilige afrastering. Het ziet er dan ook niet zo mooi uit als het zou kunnen zijn.”

Onderhoudsvrij

Equifence behoeft eigenlijk nauwelijks onderhoud. “Als het eenmaal geplaatst is moeten de hoekpalen zich nog een beetje gaan zetten. Dus na een half jaar moet je de omheining nog een beetje naspannen en daarna hoef je er eigenlijk niets meer aan te doen. We adviseren om één keer in de drie jaar nog een keer na te spannen, maar dat is met deze draad heel simpel. We gebruiken meestal roterende spanners en dan hoef je het maar een klein slagje te geven. Ik heb zelf voor een klant een raster in onderhoud op vijf hectare en dan ben ik daarmee in 20 minuten klaar.”

Goede geleiding

Het type schrikdraadapparaat dat het beste bij Equifence past is afhankelijk van de lengte van de afrastering. “Als de afrastering in de buurt van een stopcontact staat, maak dan altijd gebruik van een lichtnet-apparaat, dat is het meest bedrijfszeker, krachtig en uiteindelijk ook het voordeligst”, stelt De Krom. “Omdat Equifence zo’n goede stroomgeleiding heeft, kun je volstaan met een schrikdraadapparaat dat een maatje kleiner is dan wat je op een andere afrastering zou nemen. Koord en lint hebben een bepaalde weerstand, waardoor bij langere afstanden de stroom er minder goed doorheen gaat. Dus ook op dat vlak biedt Equifence een voordeel.”

Ontwikkelingen

Hoewel Equifence al 25 jaar als veilige afrastering wordt gezien, wordt er bij de producent in Nieuw-Zeeland nog steeds aan verdere verbeteringen gewerkt. Kees de Krom: “Er is een nieuwere versie in ontwikkeling en die verwachten we dit jaar nog op de markt te kunnen brengen. De huidige kwaliteit blijft uiteraard bestaan. De verbetering zit hem in een nog betere stroomgeleiding van de binnenkern, die is in de nieuwe versie voorzien van een dun laagje aluminium dat zorgt voor een nog betere geleiding. Op de nieuwe versie komt dus nog meer stroom te staan dan op het huidige type.”

Duurzame kwaliteit

De Equifence afrastering is niet alleen veilig, maar ook duurzaam. “Wat we tot nu toe gezien hebben staat het minimaal 25 jaar probleemloos, zeker ook omdat je met kunststof palen werkt”, aldus De Krom. “We geven tien jaar garantie op zowel de draad als de palen, verbinders en de trekveren. Je hebt dus tien jaar garantie op het hele gebeuren. Wij waren de eerste die deze draad op de markt brachten. Er zijn inmiddels vergelijkbare producten te koop, maar daar durven de leveranciers geen tien jaar garantie op te geven. Ik werk sinds 2002 bij Gallagher en ik ben er trots op dat wij zonder twijfel de hoogste kwaliteit leveren in de markt en al 35 jaar marktleider zijn in Europa. Equifence is misschien iets duurder in aanschaf dan lint of koord, maar op langere termijn is het de goedkoopste oplossing, want je hebt er 25 jaar geen omkijken naar.”

‘Geen enkele verwonding’

Equifence is in gebruik bij zowel grote hippische ondernemingen als bij particulieren met een klein aantal paarden. Eén van de gebruikers is Tamara van Eekeren uit Bergen op Zoom: “Wij houden hobbymatig acht paarden en een aantal pony’s. Dus het is wel een beetje een uit de hand gelopen hobby. Tien jaar geleden was het koord om ons land versleten en moesten we iets nieuws aanschaffen. We hebben toen voor de veiligheid van Equifence gekozen en zijn er tot nu toe hartstikke blij mee. Die veiligheid hebben we inmiddels ook ervaren. We hadden een paar jonge hengsten die tegen elkaar omhoog stonden en één kwam er met een been achter de draad. De Eco paal boog vervolgens mee en veerde daarna weer terug. De draad kwam los van de paal en het paard kwam weer vrij, er was dus niets aan de hand! Het paard hield geen enkele verwonding over aan dit avontuur. We weten uit ervaring dat dit anders had kunnen aflopen met een ander type afrastering. We zijn serieus tevreden met Equifence. Het enige onderhoud dat we in de afgelopen tien jaar gedaan hebben is het af en toe aanspannen van de draad, maar dat kunnen we zelf. Ik kan Equifence aanbevelen aan iedere paardenhouder.”