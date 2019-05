Vrij wonen met ruimte voor zeker zes paarden

Bent u een paardenliefhebber in hart en nieren en heeft u altijd al heerlijk vrij willen wonen met de paarden om u heen? Deze vrijstaande verrassend ruime woning (ca 575 m3) is in 2006 uitgebouwd, beschikt over diverse bijgebouwen waaronder twee stallencomplexen, 10905 m2 grond en is landelijk gelegen tussen Zevenaar en Duiven. Het geheel biedt u en uw dieren alle luxe en comfort.

De woning is gebouwd in 1971 en sindsdien voorzien van muur- vloer- en dakisolatie en geheel voorzien van dubbel glas met energielabel A. Op het dak liggen 24 zonnepanelen. De woning beschikt over 5 slaapkamers waarvan 1 op de begane grond en 2 badkamers, een woonkamer, woonkeuken en bijkeuken. De slaapkamer en woonkamer grenzen aan het achtergelegen terras met heerlijk vrij uitzicht over de weilanden.

Heerlijk vrij wonen aan de rand van het dorp Groessen met goede bereikbaarheid naar omliggende steden zoals Arnhem, Nijmegen, Duiven, Zevenaar en Doetinchem!

Wat dacht u van:

paardenbak met afmeting van 20×55 meter, voorzien van drainage en verlichting;

longeerbak met verlichting;

stenen schuur met daarin stallen, wasplaats met elektrische boiler en solarium, een verwarmde zadelkamer, een keuken met houtkachel, apart toilet, aansluiting wasmachine, royale werkplaats, vaste trap naar grote hooi- strozolder met stortluik;

aparte waterzuiveringsvoorziening waarmee het drinkwater van de paarden wordt gezuiverd en ontkalkt;

totaal 6 paardenboxen waaronder 1 extra ruime stal en een ponystal. Twee van de stallen zijn voorzien van een voorruimte met verlichting en drinkbakken;

mestopslag voorzien van vloeistofdichte vloer;

aangrenzende weide met vaste drinkwaterbakken.

Indeling begane grond

Hal met garderobe, toilet en meterkast, woonkeuken met aanrecht in hoekopstelling voorzien van diverse inbouwapparatuur zoals; vaatwasser, koelkast, magnetron en inductie kookplaat, woonkamer voorzien van plavuizenvloer en toegang tot het achtergelegen terras, bijkeuken met CV-opstelling (Remeha tzerra 2016) en aansluiting voor wasmachine en droger. Aan de achterzijde is in 2006 een extra slaapkamer met ruime aparte badkamer voorzien van douche en wastafel gerealiseerd. De woonkamer en keuken op de begane grond zijn voorzien van vloerverwarming.

Indeling verdieping

Overloop met 4 slaapkamers en badkamer voorzien van tweede toilet, wastafel en douche.

Tweede verdieping: vlizotrap met bergruimte.

Overige gebouwen

In spouw gebouwde volledig geïsoleerde stenen garage ca 49 m2 (bouwjaar 2008)

om te bouwen tot (mantel) zorgwoning;

Bijzonderheden van de woning:

– bouwjaar 1971;

– woonoppervlak ca 171 m2;

– kubieke inhoud ca 575 m3;

– perceelsoppervlak 10905 m2;

– 24 zonnepanelen;

– volledig geïsoleerd;

– Energielabel A;

– buitenschilderwerk gedaan in 2017;

