Harry’s Horse: Paardensport voor iedereen

Paardensport is de tweede sport van Nederland. Deze prachtige sport moet voor iedereen toegankelijk worden en blijven, vinden de mensen achter het ruitersportmerk Harry’s Horse. Daarom brengt het bedrijf al sinds 1974 betaalbare paardensportartikelen op de markt. Naast een groot basisassortiment ontwikkelt Harry’s Horse jaarlijks ook mooie seizoens- en tussencollecties.

Harry’s Horse werd in 1974 opgericht door Harry Jansen, zelf een fervent paardensportliefhebber en menner. Het is onderdeel van Jansen International Trading BV, een familiebedrijf dat is gevestigd in Hillegom. Sinds 2001 staan de broers Dennis en Armando Jansen aan het roer, bijgestaan door een team van 22 medewerkers van wie de meeste een link hebben met de paardensport. Vader Harry overleed helaas in 2017. Tot zijn overlijden was hij nog dagelijks in het bedrijf aanwezig om het DNA van de onderneming te bewaken.

Hillegom

Hillegom is de plek waar alle activiteiten die met Harry’s Horse te maken hebben plaatsvinden: denk aan de ontwikkeling van nieuwe producten, de inkoop en verkoop, opslag en distributie. Vanuit Hillegom worden ruim 2.000 winkels in meer dan 40 landen bediend. Het bedrijf kent een hoge mate van automatisering en inmiddels komt het grootste deel van de verkoop binnen via de eigen B2B portal waar de afnemers eenvoudig hun orders kunnen plaatsen.

Overal in de kast

Je kan het zo gek niet bedenken op het vlak van paarden- of ruitersportproducten, of Harry’s Horse heeft het wel in het assortiment. “We horen inderdaad vaak dat eigenlijk iedereen – van ruiters met één paard tot grote stallen – wel een of meerdere producten van Harry’s Horse in de kast of zadelkamer heeft liggen. Vaak meer dan je denkt zelfs”, lacht eigenaar Armando Jansen. Dit gegeven doet recht aan de visie van het bedrijf: de paardensport toegankelijk maken en houden voor grote groepen paardensporters. “Betaalbare kwaliteit staat altijd centraal bij het ontwikkelen en samenstellen van het assortiment”, beaamt Jansen, die de ontwikkelingen in de markt nauwgezet volgt. Dat resulteert niet alleen in een groot basisassortiment met voor ieder wat wils, maar ook in het jaarlijks op de markt zetten van een aantal nieuwe collecties en tussencollecties.

Foto: Harry’s Horse

Samenstellen collecties

“Bij het samenstellen van een collectie beginnen we steeds op nul, daardoor is het een complex en tijdrovend traject. Zowel de directie als de inkoop- en verkoopafdeling zijn hierbij zeer nauw betrokken. Deze werkwijze creëert een proces waarbij de beslissingen worden gedragen door het collectief, een gezamenlijke inspanning en verantwoordelijkheid. Een belangrijk onderdeel van het succes van Harry’s Horse”, aldus Jansen.

Een tipje van de sluier over de nieuwe wintercollectie kan Jansen alvast oplichten: “De nieuwe wintercollectie is een ideale mix van mode, functie en kwaliteit en biedt zeer veel keus voor de prijs- en modebewuste ruitersporter. Precies waar Harry’s Horse al jaren bekend om staat. Er wordt altijd zeer veel aandacht besteed aan materialen en afwerking waarbij functie en comfort voor ruiter en paard altijd het uitgangspunt zijn bij het ontwikkelen van de collecties.”

Deze winter is de Equestrian Society collectie opgebouwd in drie kleurcombinaties van diverse blauwtinten, bruin/groen/oranje en zwart/paars/lavendel. Door de diverse items te combineren kun je je voor elk winters weertype comfortabel kleden. Zoals altijd is er ook een aparte LouLou collectie voor de allerjongsten, waarbij voor deze winter gekozen is voor een mix van bordeauxrood met hardroze en roze als contrast.

Bestseller Highliner

Vaak worden bestsellers uit het assortiment ook in de kleuren van de nieuwe collectie uitgevoerd. Denk aan dekens, rijbroeken en dekjes. “Onze Highliner staldeken is daarbij wel een vermelding waard. Deze deken is een originele uitvinding van Harry’s Horse en al jaren een vaste waarde in het assortiment, vooral vanwege de zeer goede pasvorm. Niet voor niets kom je de Highliners tegen in zeer veel grote professionele stallen.” De deken heeft een mini-nek die ruim over de schoft sluit, waardoor veel problemen met trekken op de schoft worden voorkomen. Om te compenseren voor de hogere nek en het paard toch voldoende bewegingsvrijheid te bieden, is de deken aan de voorzijde voorzien van een V-hals en iets lager geplaatste sluitingen. Het paard kan zo eenvoudig tot de grond reiken en eten zonder dat de deken optrekt. De Highliner dekens zijn er in 200, 300 en 500 grams uitvoering.

Veiligheid voorop

Nog zo’n bestseller van Harry’s Horse zijn de veiligheidshelmen. Het bedrijf heeft veiligheid hoog in het vaandel staan en bij de ontwikkeling van de helmen – en ook bijvoorbeeld de bodyprotectors – wordt wetgeving nauwlettend gevolgd om de paardensporter zoveel mogelijk veiligheid en zekerheid te bieden. Dat betekent echter niet dat de looks van bijvoorbeeld de helmen uit het oog worden verloren. Ook qua mode is Harry’s Horse up-to-date. “We hebben een brede collectie helmen, van een vrij standaard en eenvoudige helm tot meer uitbundige exemplaren met mooie details, glitters, roségoud, zilver et cetera. Ook hier dus weer een uitgekiende collectie met daarin verschillende uitvoeringen en prijsklassen. Voor ieder wat wils dus”, besluit Armando Jansen.

Meer zien van de collecties en producten? Kijk op www.harryshorse.com

