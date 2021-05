Nieuw: EquiFirst Gastro Cube voor een optimale maag- en darmgezondheid

Voor paarden met een gevoelige maag en/of darmen, slechte eetlust en voor nerveuze en gestreste sportpaarden heeft EquiFirst een speciale brok ontwikkeld, de Gastro Cube.

De Gastro Cube is gemaakt van glutenvrije grondstoffen en bevat hoogwaardige vezelbronnen, zoals luzerne en haverschillen. Dit bevordert de speekselvorming bij je paard waardoor het maagzuur buffert. Dit geldt ook voor de toegevoegde natriumbicarbonaat en kalkwier. Natriumbicarbonaat buffert het maagzuur snel na aankomst in de maag terwijl de kalkwier door zijn poreuze structuur langzaam oplost en het maagzuur langdurig buffert. De combinatie van gist, natriumbicarbonaat, magnesium en kalkwier dragen dan ook extra bij aan een optimale spijsvertering.

Het lage suiker- en zetmeelgehalte van de Gastro Cube voorkomt een hoge piek in insuline en de negatieve gevolgen daarvan. Ook verkleint het de kans dat niet alle zetmeel in de dunne darm verteert en dan terecht komt in de blinde darm waar het de microbiële fermentatie kan verstoren.

Voor het maximale resultaat is het belangrijk dat het paard, naast de Gastro Cube, voldoende ruwvoer aangeboden krijgt. Houd minimaal 1,5% van het lichaamsgewicht in droge stof aan. Verdeel de Gastro Cube over zoveel mogelijk voerbeurten per dag. Om het rendement van de Gastro Cube te verhogen, adviseren wij om Fibre All-in-One of Opti Fibre bij te voeren om het aandeel vezels in het rantsoen te verhogen. Voor sportpaarden die extra energie nodig hebben, adviseren wij om naast de Gastro Cube ook Linamix® te voeren.