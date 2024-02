3 voedingstips om maagzweren te helpen voorkomen

Maagzweren zijn een veel voorkomend probleem bij paarden. Meer dan 60% van de sportpaarden in competitie heeft er last van, maar zelfs bij 20% van de wilde paarden zien we ze terug. Maagzweren kunnen zorgen voor forse klinische klachten, die leiden tot de vermindering van het welzijn en de prestatie van het paard. Ze ontstaan wanneer de zuurtegraad (ook wel bekend als de pH-waarde) in de maag daalt. Als eigenaar kun jij je paard hierin ondersteunen door het voermanagement van je paard te optimaliseren.

Zo houd jij de pH-waarde van de paardenmaag in balans:

1. Voer voldoende ruwvoer

Ruwvoer is de basis voor ieder paardenrantsoen. Bij paarden die geen ruwvoer tot hun beschikking hebben, daalt de pH in de maag na een aantal uren tot ongeveer 1,5. Paarden die continu ruwvoer kunnen eten, hebben een gemiddelde pH in hun maag van ongeveer 4. Onbeperkt toegang tot goed, kwalitatief hooi is dus aan te raden. Indien dit niet mogelijk is, voer dan porties hooi waarbij de paarden niet langer dan 4 tot 6 uur zonder ruwvoer staan. Wanneer je minimaal 1,5 kg droge stof/100 kg lichaamsgewicht per dag voert, zorgt het hooivolume dat de maagwand beschermd wordt tegen maagzuur. Daarnaast is ook het speeksel dat wordt aangemaakt bij het kauwen op ruwvoer zuurneutraliserend.

2. Verminder de hoeveelheid krachtvoer

Krachtvoer is door het kleine volume en de hoge concentratie zetmelen en suikers verzurend voor de maag. Probeer de hoeveelheid krachtvoer in totale hoeveelheid te verminderen, en ook de portiegrootte te verminderen of porties te verdelen. Voer het krachtvoer nadat er al ruwvoer gevoerd is. Bij het kiezen van krachtvoer, kies je het beste voor een krachtvoer dat laag is in zetmeel en suikers met eventueel de toevoeging van vetten/plantaardige olie. Deze zijn tijdens de vertering het minst irriterend voor de maagwand.

3. Kies een bewezen effectief supplement

Er is een scala aan commerciële voedingssupplementen op de markt voor paarden met maagzweren. Voor veel van de werkzame stoffen in deze supplementen ontbreekt echter bewijs. Een bewezen effectieve stof is het pectine lecithine complex Apolectol, dat er voor zorgt dat na het voeren, de pH van het maagsap gedurende een periode van 6 uur verhoogd wordt. Equitop Pronutrin® bevat deze werkzame stof en kan worden ingezet om de maag te helpen zich te beschermen tegen maagzuur. Daarnaast kan het, in overleg met de dierenarts, worden ingezet tijdens een behandeling van al opgetreden maagzweren.

Bovenstaande handvatten helpen je om paarden gevoelig voor maagzweren de komende periode te ondersteunen. Bij twijfel raadpleeg je altijd je dierenarts. Kijk voor meer informatie op deze website.