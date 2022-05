360 graden-aanpak centraal bij Dierenkliniek Wolvega

(Sport)paarden die goed in hun vel zitten presteren makkelijker, beter en langduriger op het gewenste niveau. Dit alles begint met goed management en preventie met oog voor het paard. Bij ziekte of blessures is een adequate behandeling noodzakelijk, afgestemd op het individuele paard. De paardendierenartsen van Dierenkliniek Wolvega zijn hierin gespecialiseerd, met als doel een happy athlete.

Op de kliniek in Wolvega werken meer dan vijftig mensen met allerlei functies, van internist tot chirurg, van paraveterinair tot stalpersoneel. Er worden jaarlijks achthonderd paarden geopereerd en vakmensen op het gebied van sportgeneeskunde bezoeken stallen van Brabant tot Groningen. Het personeel staat bekend om hun expertise en specialisaties en om het nauwe contact dat zij onderling hebben, waar nodig wordt ook de hoefsmid en de fysiotherapeut geraadpleegd. Deze 360 graden-aanpak werkt in het voordeel van het paard en maakt Dierenkliniek Wolvega een vooruitstrevende en gespecialiseerde paardenkliniek.

Opleidingsinstituut

Inmiddels is Dierenkliniek Wolvega ook uitgegroeid tot een opleidingsinstituut van MBO tot universitaire studenten. Jaarlijks is er plaats voor een ruime hoeveelheid stagiaires, inclusief laboratoriumpersoneel in ons eigen laboratorium. Pas afgestudeerde dierenartsen worden verder opgeleid in de eerste- en tweedelijns diergeneeskunde van het paard. Er is zelfs een mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in het curriculum voor Specialisten Inwendige Ziekten.

Gemeenschappelijk doel

Maar met vakmensen en de bijbehorende geavanceerde apparatuur zijn we er nog niet; minstens zo belangrijk is dat er een team staat, mensen die goed met elkaar samenwerken en het beste in elkaar naar boven halen. Ze hebben als gemeenschappelijk doel het bijdragen aan een beter paardenwelzijn door de gezondheid en inzetbaarheid van (sport)paarden te verbeteren en paardenhouders te ondersteunen bij het optimaliseren van hun management.

Persoonlijke benadering

De zeer bevlogen, deskundige en ondernemende dierenartsen staan 24/7 voor uw paard klaar, hierbij staat het paard centraal en wordt er een persoonlijke benadering gehanteerd voor u als paardenhouder.

Benieuwd wat deze kliniek voor uw paard kan betekenen? Bezoek de website: www.dierenkliniekwolvega.nl.