Activeer het zelf herstellend vermogen met laser

HPLT helpt mensen en dieren sneller genezen Lasertherapie voor paarden is in opmars: steeds meer dierenartsen en dierfysiotherapeuten maken gebruik van laser. HPLT – High Power Laser Therapy – is marktleider in Nederland en ziet dat de laserapparaten steeds breder worden ingezet. De grote kracht van lasertherapie? Het activeert het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Zo kunnen bijvoorbeeld peesblessures of wonden razendsnel genezen, zonder medicatie.

De HPLT-laser kan zowel humaan als voor dieren worden ingezet. Binnen de paardenbranche krijgt lasertherapie steeds meer bekendheid. Vooralsnog is dat hoofdzakelijk door de goede resultaten die worden geboekt bij de behandeling van peesblessures en wonden, maar lasertherapie kan veel breder worden ingezet. Inmiddels is HPLT al zo’n tien jaar actief in Nederland en breidt het netwerk steeds verder uit. Eigenaar Mark van Nunen vertelt: “De HPLT-laser heeft een ruim scala aan speciale programma’s en is uitgerust met verschillende koppen voor op de laser. Zo kan er voor iedere aandoening gericht worden behandeld. Ook voor de behandeling van paarden zijn specifieke protocollen ontwikkeld die heel gericht werken.”

Waarvoor wordt de laser ingezet?

Bij paarden wordt de laser het meest ingezet bij de behandeling van peesblessures of verwondingen. Maar de laser kan veel breder worden ingezet dan dat. “Wanneer een paard last heeft van zijn rug of bijvoorbeeld vastzit in het SI-gewricht, kan de laser ook uitkomst bieden. We hebben ook goede ervaringen met capsulitis, een ontsteking van de kapsels in de halswervels. De laser is een ideale aanvulling op de behandeling van dierenarts of fysiotherapeut en helpt veel paarden die regulier uitbehandeld zijn er weer bovenop. Omdat het zelf herstellend vermogen van het lichaam wordt aangesproken, gaat het herstel ook nog eens extra snel”, vertelt Van Nunen.

Naast de behandeling van blessures of wonden, wordt de laser bij sportpaarden ook preventief ingezet. “Wanneer de laser op een spier wordt geplaatst, krijgt de spier maximale zuurstof en dus maximale energie. Daardoor presteert de spier beter, heeft de training meer effect en herstelt de spier optimaal. Maar ook bij paarden met een gevoelige rug kan de laser preventief werken. Het mooie hierbij is dat je bij dieren een veel snellere reactie ziet dan bij mensen.

Geen littekenweefsel

Het meest bekend is de laser momenteel door van de behandeling van peesblessures. De blessure gaat door laserbehandeling niet alleen sneller weg, maar geneest het ook nog eens mooier. “Bij een peesblessure zie je vaak na herstel een grote witte vlek op de echo zitten, dat is bindweefsel dat is ontstaan na de blessure. Het probleem met bindweefsel is dat het niet kan rekken en warm wordt bij belasting. Daardoor komt een peesblessure vaak weer terug. Wanneer er behandeld wordt met laser, krijgt het bindweefsel vanwege de snelle genezing geen kans om te ontstaan: er komt gewoon gezond peesweefsel terug. Dat is de kracht van laser.” Na behandeling met laser kan een kleinere peesblessure al binnen zes weken genezen, en een grote laesie al binnen tien weken.

Bij laserbehandeling van wonden worden ook geweldige resultaten geboekt. Doordat het zelf herstellend vermogen wordt geactiveerd, herstellen zelfs de grootste wonden snel en goed. En dat ook weer zonder littekenweefsel. “We kunnen met de laser ook sarcoïden weghalen. Wanneer de sarcoïd met een laser wordt weggesneden, zijn de bloedvaatjes direct dicht en kan een sarcoïd zich niet verspreiden.”

Wat doet een laser?

Er zijn vele wetenschappelijke onderzoeken die de werking van lasertherapie bevestigen. De laser werkt in op celniveau. “In de celkern zit het DNA en om de kern heen zitten een soort ‘accuutjes’, de mitochondriën”, legt Van Nunen uit. “Het is bewezen dat wanneer je laserlicht van een bepaalde kleur, 810 nanometer, op de cel zet dat die accuutjes helemaal opladen. Die gaan vol energie zitten. Daardoor maakt de cel een stofje aan, ATP, adenosine triphosphate. De belangrijkste eigenschap daarvan is dat het de celpomp aanzet. Dus de cel die al vol energie zit, krijgt maximale aanvoer van rode bloedlichaampjes. Die zijn weer transportmiddel voor zuurstof, dus er komt een maximale zuurstoftoevoer naar de cel. Daarbij krijg je ook maximale afvoer van afvalstoffen.” Een ander voordeel van de laserbehandeling is dat het door de gebundelde straal een zeer gerichte behandeling is.

Het gebruik

In Nederland mag de laser bij dieren alleen gebruikt worden door professionals. Inmiddels hebben veel dierenartsen en fysiotherapeuten al een laser tot hun beschikking. Belangrijk is wel dat de laser de juiste golflengte heeft: de HPLT-laser heeft de juiste golflengte voor de behandeling van paarden, namelijk 810 nanometer. Een hogere golflengte is niet ideaal: die hebben als nadeel dat ze heet worden. “810 nanometer is echt de gouden standaard. Er zijn meer apparaten op de markt, maar het grote verschil is de golflengte. Verwar laser ook nooit met bijvoorbeeld ledlampen, dat is iets heel anders en komen qua behandeling ook niet diep genoeg”, vertelt Van Nunen. “Omdat het laserlicht gebundeld is, kan deze veel dieper komen dan bijvoorbeeld wat fysiotherapeuten met hun handen kunnen bereiken. Wetenschappelijk gezien komt de laser tot vier centimeter diep. Maar laserlicht heeft ook scattering: reflectie in de cel. Daardoor ontstaat weer straling. Met alles samen in het juiste vermogen kan de laser tot ongeveer twaalf centimeter diep komen.” Als nieuwste toevoeging kan er ook een draadloze echo bij het laserapparaat gevoegd worden. Deze werkt als een normale echo en de echo is direct op het scherm van het laserapparaat af te lezen.

Ninge Huijser, Dierfysiotherapeut: ‘Kan niet meer zonder’

Dierfysiotherapeute Ninge Huijser werkt al sinds 2014 met de laser. “Het is een prachtige behandelmethode bij veel voorkomende klachten als peesletsel en wonden. Genezing wordt vele malen sneller ingezet en de resultaten zijn geweldig. Ik zou niet meer zonder kunnen en kan dieren in nog bredere zin behandelen. Ook kan ik eerder instappen in een behandel- of revalidatietraject.”

