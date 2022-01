Appen met uw geboortemelder? Het kan met de nieuwe Birth Alarm!

Er breekt een spannende periode aan wanneer uw merrie drachtig is. Toch kunt u uzelf geruststellen en tijdig voorbereid zijn.

Birth Alarm is een veulengeboorte meldsysteem voor paarden en pony’s. De geboortemelder geeft tijdig een waarschuwing bij de aanstaande geboorte van het veulen en kan daarnaast gebruikt worden om de gezondheid van het paard te monitoren. Dit systeem is uniek, eenvoudig in gebruik en tegelijkertijd zeer paardvriendelijk.

De slimme Birth Alarm-zenders constateren het moment dat een merrie gaat beginnen aan de bevalling van het veulen door middel van de houding van de merrie. Birth Alarm is ervan overtuigd dat zij door deze methode de beste oplossing kunnen bieden voor uw merrie.

Slaapstand

Niets is vervelender dan een systeem dat valse meldingen geeft. Hierom zijn alle Birth Alarm-systemen voorzien van een speciale slaapstand. Deze detecteert het verschil tussen een slapende en bevallende merrie en alarmeert u daardoor alleen wanneer dit echt nodig is. Birth Alarm zal u hiermee veel gebroken nachten besparen!

Gedreven door onderzoek en innovatie

Sinds 1992 investeert Birth Alarm constant in gedragsonderzoek bij paarden. Hierop ontwikkelden zij een slimme sensortechnologie die de houding van uw paard monitort en afwijkingen signaleert. Deze sensor kan worden bevestigd aan een anti-rolsingel en voor een aantal systemen ook aan een halster.

Birth Alarm biedt u verschillende oplossingen om meldingen te ontvangen. Gaat u voor een vaste ontvanger in uw huis of ontvangt u liever een SMS-bericht of een appje, waar u ook bent? De keuze is aan u.

Appen met uw geboortemelder

Het nieuwste model geboortemelder, de Premium Plus is hét systeem voor ultieme controle en uitgebreide mogelijkheden. Dit model kan u volledig met uw smartphone bedienen via de gratis Telegram app. Telegram biedt u ook de mogelijkheid om meerdere mensen deel uit laten te maken van een groep. Zo krijgt iedereen van die groep alarmmeldingen en statusberichten van uw Birth Alarm.



Adviesprijs: €849

Vind uw dichtstbijzijnde verkooppunt: www.birthalarm.com