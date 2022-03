De nieuwe Gallagher EquiFence: nu nóg veiliger

Wil jij jouw paard een zo veilig mogelijke weide bieden? Dan kan je niet om Gallagher heen. Bij ’s werelds grootste kwaliteitsmerk in elektrische afrasteringen staat veiligheid op 1. Elke dag weer zetten de specialisten bij Resource & Development zich in om nieuwe producten te ontwikkelen en de bestaande producten te verbeteren. Géén concessies aan kwaliteit, is en blijft hun uitgangspunt. De laatste innovatie op paardengebied? De vernieuwde EquiFence .

EquiFence

EquiFence is de meest duurzame afrastering voor paarden. In combinatie met de aanbevolen accessoires en een professionele installatie, kan een EquiFence afrastering wel 25 jaar staan – zonder onderhoud! Het is bovendien de meest veilige omheining voor paarden door de beschermende kunststofkabel.

Het EquiFence-schema

Nog veiliger

Het oude vertrouwde EquiFence draad wordt inmiddels alweer vele jaren door duizenden paardeneigenaren wereldwijd gebruikt. Wat maakt de nieuwe EquiFence nog veiliger dan de vorige?

Het breekt sneller: Gallagher verlaagde de breekweerstand van 680 naar 630 kg. Hierdoor is er minder risico op letsel. De stroom wordt beter verspreid: Door 33% meer geleidend oppervlak is het draad geavanceerder dan voorheen. Veiligere verbindingen: met de speciale verbinder zijn uitstekende draden verleden tijd.

De Gallagher-specialist kan je op locatie helpen jouw situatie in kaart te brengen en advies geven wat het meest passend is. Wil je liever direct weten wat voor jou de beste oplossing is en wat deze kost? Met de nieuwe online adviestool van Gallagher markeer je jouw perceel in Google Maps en wordt dit direct automatisch berekend! Bekijk de tool.