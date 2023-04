Densiforce® als alternatief voor gecreosoteerde omheiningen

De Sutter Naturally is dé referentie in Europa voor het ontwikkelen, produceren en installeren van paardenomheiningen, weidepoorten en houten schuilstallen. De beste zorg, bescherming en veiligheid voor je viervoeter, uitstekende service voor jou en een meerwaarde voor je eigendom.

Onlangs introduceerde De Sutter Naturally Densiforce ® in het aanbod: een keurmerk ter bevestiging van het kwaliteitsvol productieproces met als kers op de taart een verbeterd impregnatiemiddel voor donkerbruine omheiningen als ecologisch alternatief voor gecreosoteerde toepassingen. De Sutter Naturally zal dan ook geen gecreosoteerd hout meer gebruiken voor zijn paardenomheiningen en is daarmee pionier op de Belgische markt. De gecreosoteerde omheiningen worden vervangen door Densiforce®, het nieuwe kwaliteitslabel voor alle toepassingen in geïmpregneerd zachthout.

Gecreosoteerde producten worden op de Belgische markt al zeer lang gebruikt voor o.a. treinbiels, tuinhout en omheiningen, vooral omwille van zijn effectieve bescherming tegen houtrot. Het heeft echter ook enkele nadelen zoals de indringende geur en irritatie bij contact met de blote huid.

Bovendien wordt het gebruik ervan door de nieuwe Europese milieunormen sterk beperkt. Als bedrijf dat duurzaamheid en ecologie als kernwaarden draagt, hebben ze dan ook besloten de verkoop van gecreosoteerde omheiningen volledig te stoppen. De Sutter Naturally ontwikkelde nu een productieproces dat milieuvriendelijker is en waarbij de levensduur van het hout evenzeer tot 20 jaar en langer wordt verlengd.

Er wordt een perfect ecologisch alternatief geboden met de nieuwe Densiforce® geïmpregneerde omheiningen, een beschermd merk. Bij De Sutter Naturally bewaken ze elke fase van hun producten: van de oorsprong van het hout tot afgewerkt materiaal. Dat is niet nieuw, maar wel uniek. De unieke combinatie van oorsprong van het hout, het gecontroleerde droogproces en de impregnatie tot saturatie met een verbeterd impregnatiemiddel maken van Densiforce® de nieuwe referentie als het gaat om de bescherming van zachthout tegen houtrot. Met het Densiforce®-label ben je zeker van de best mogelijke kwaliteit en duurzaamheid in je geïmpregneerde zachthouten omheining mét respect voor het milieu.

En daarom een geregistreerd Densiforce ® kwaliteitslabel als ultiem bewijs: een beschermd merk waarmee we de kwaliteit en duurzaamheid van ons productieproces bestendigen. Elk product van De Sutter Naturally in geïmpregneerd zachthout zal dit kwaliteitslabel dragen.

Naast een bewijs voor een 100% kwaliteitsvol productieproces, is Densiforce ® ook een 100% duurzaam initiatief. Tijdens het proces maken we gebruik van een verbeterd impregnatiemiddel om tot een donkere, bruine kleur te komen die veel homogener en langduriger is. Het is hét milieuvriendelijke alternatief voor gecreosoteerde palen.

