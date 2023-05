Dierenkliniek Wolvega: ‘Test je veulen, voorkom problemen!’

Als fokker wil je niet anders dan de gezondheid van je veulens waarborgen. Een van de manieren om dit te doen, is door het uitvoeren van een bloedtest. Hiermee kun je de waarde van de antistoffen (IgG-waarde) bepalen en indien nodig snel actie ondernemen om de gezondheid van het veulen te verbeteren en eventuele infecties te voorkomen.

De eerste stap voor het opbouwen van weerstand bij het veulen is de inname van de biest.Biest is de eerste melk die een merrie produceert na de bevalling. Het is rijk aan essentiële voedingsstoffen en antilichamen, die het veulen helpen om een sterk immuunsysteem op te bouwen.

Eerste acht uur

De beste opname van antistoffen door de darm gebeurt in de eerste acht uur na de geboorte. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat het veulen binnen deze tijd ongeveer twee liter biest drinkt. Als het veulen onvoldoende biest of biest van onvoldoende kwaliteit binnenkrijgt, kan het een verhoogd risico lopen op infecties en andere gezondheidsproblemen. Indien het niet lukt om biest van goede kwaliteit toe te dienen, kan er gebruik worden gemaakt van biestvervangers, maar deze zijn altijd minder effectief dan merriebiest.

Op tijd ingrijpen

Het is logischerwijs moeilijk in te schatten of het veulen voldoende biest van voldoende kwaliteit heeft binnengekregen. Om hierachter te komen kunnen we na 24 uur eenvoudig en snel met een bloedtest bepalen hoeveel antistoffen daadwerkelijk zijn opgenomen en terecht zijn gekomen in de bloedbaan. Mochten dat er, ondanks alle getroffen maatregelen, toch te weinig zijn dan kan er op dit moment nog op tijd worden ingegrepen door het toedienen van een plasma infuus. Dit is een bloedproduct van donorpaarden dat rijk is aan antistoffen en andere belangrijke voedingsstoffen zoals eiwitten. Dit is heel belangrijk omdat een veulen zonder antilichamen geen weerstand heeft en dus heel gevoelig is voor allerhande infecties, zoals veulenziekte.

Kleine investering

Dus twijfel je als fokker over de biestopname of de biestkwaliteit? Doe een bloedtest om er zeker van te zijn dat je jouw veulen de best mogelijke start geeft. Het is een kleine investering die zichzelf terugverdient en bijdraagt aan de toekomst van je fokkerij.

Vragen over deze bloedtest? Neem contact op met Paardenkliniek Wolvega:

[email protected]/ 0031 (0)561 688555/ www.paardenkliniekwolvega.nl