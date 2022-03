Digitale paardenverkoop heeft conventionele kanalen ingehaald

'Er komt geen nieuwe lockdown!' - en wat als die er wel komt? Er zijn veel redenen om bang te zijn. Door de lockdown-maatregelen die afgelopen herfst en winter werden genomen, leek het leven tot stilstand te zijn gekomen. De coronacrisis heeft aangetoond dat verandering onvermijdelijk is en dat alleen degenen die zich kunnen aanpassen succes zullen hebben.

De omvang van de pandemie werd voor organisatoren en paardenbedrijven in korte tijd duidelijk: Geannuleerde shows, gebrek aan toeschouwersinkomsten, geen geschikte trainingsomstandigheden en financiële verliezen als gevolg van stilgelegde maneges. Deze laatste werden vorig jaar bijzonder hard getroffen, doordat onverwachte financiële verliezen de noodzakelijke dierverzorging dreigden stil te leggen.

Vroegtijdig handelen = triomfantelijk tevoorschijn komen

De noodzaak van financiële stabiliteit is een cruciaal aspect van paardenbezit. Als uw economische situatie wordt bedreigd, wat gebeurt er dan met uw paarden? Hoe bent u van plan nieuwe klanten te vinden als toernooien en wedstrijden worden geannuleerd? Heeft u de financiële capaciteit om te overleven zonder hulp van de overheid? Eén ding heeft de pandemie duidelijk aangetoond: alleen degenen die digitaal goed gepositioneerd zijn, hebben een kans om te overleven. Het is dus belangrijk om het spel voor te blijven en gebruik te maken van de kansen die zich voordoen.

Zonder digitale paardenverkoop overleven fokkerijen verder lockdown niet

Met de pandemie is de verkoop van paarden sterk in opkomst en door het gebrek aan paardenactiviteiten is de aankoop en verkoop van paarden de enige solide inkomstenbron geworden voor de fokkers. De internationale paardenmarkt is nog nooit zo lucratief geweest, en u kunt van dit moment gebruik maken om uw paarden snel te verkopen. De digitalisering heeft zich doorgezet op een manier die de laatste jaren nog niet te zien was. En deze trend breidt zich ook uit in de paardenindustrie. Digitalisering neemt het over, en degenen die nog steeds vasthouden aan traditionele verkoop en mond-tot-mondreclame zullen worden overrompeld door de digitale wereld.

Het internet is een steeds meer concurrerende ruimte, waardoor het moeilijk wordt om te overleven met alleen lokale gedrukte reclame. Gedrukte reclamemiddelen zijn beperkt in vergelijking met online kanalen, die tegelijk enorme mogelijkheden bieden.

Een foto of video zegt meer dan duizend woorden. Het delen en ‘liken’ van verkoopadvertenties wordt een vanzelfsprekendheid op het internet. Mensen sturen uw advertentie met één klik door naar vrienden. Het uiterlijk, de beweging of de afstamming van een paard worden openbaar besproken met andere geïnteresseerden en met één klik in hun privé-verlanglijst gezet. In enkele seconden gebeuren er dagelijks duizenden en duizenden van dit soort acties op de website van ehorses, de leidende online paardenmarkt. Geen wonder dus dat steeds meer fokkers zich voor hun fokkerijbehoeften wenden tot de wereldwijde marktleider.

ehorses als partner en digitaal expert in online paardenverkoop

In deze turbulente tijden is het belangrijk om een partner te hebben op wie je kunt rekenen. ehorses heeft 4 miljoen bezoeken per maand, waaronder elke 20 minuten een paard wordt verkocht. Als u in 2021 een ehorses account zou hebben gehad, had u maandelijks ongeveer 2 miljoen potentiële kopers kunnen bereiken.

De toekomst is digitaal – ehorses weet niet alleen succesvol te zijn, maar ook te bloeien en is daarom uw ideale partner met de juiste hoeveelheid kennis. Midden in de crisis heeft ehorses ook zijn bereik nog verder kunnen vergroten. In 2021 werd het in drie extra landen gelanceerd: Zweden, Italië en Rusland – en dat alles zonder verlies te lijden! En de ontwikkeling van nog meer markten is al gepland.

Maar wat is belangrijk bij digitale verkoop? Hoe onderscheidt zich een verkoopadvertentie van de massa? En wat als er geen tijd is om zelf voor de onlineadvertenties te zorgen? “Wij zijn er voor de fokkers”, verduidelijkt Lena Büker, CEO van ehorses. Met meer dan 20 jaar ervaring in digitale paardenverkoop en fokkerijmanagement heeft ehorses de plek als marktleider inmiddels verdiend. “Het doel is om mensen en paarden met elkaar te verbinden – wereldwijd”, stelt de CEO. “En zonder commissie op de verkoop, wordt de deal direct gesloten tussen koper en verkoper!”

Gratis adverteren

In deze tijd van crisis is het aan de orde om de overstap van offline naar digitaal te maken. Er is geen betere tijd dan nu! Neem zeker contact op met het team als u advies nodig heeft of hulp wenst – ehorses dekt uw rug met know-how en expertise. ehorses plaatst ook uw advertenties gratis: stuur gewoon uw informatie naar de WhatsApp service via +49 5401 88 13 229, via e-mail naar [email protected] of bezoek www.ehorses.com rechtstreeks.