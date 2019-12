Een eTA voor Canada; zo werkt dat

De prachtige natuur van Canada trekt veel paardenliefhebbers naar het land. Wie een mooie trip door de ongerepte wildernis met bergen, meren en valleien op de planning heeft, doet er goed aan voor vertrek te checken wat je allemaal moet regelen. Een eTA Canada online aanvragen, bijvoorbeeld. Dat is heel simpel maar je moeten even weten hoe het werkt. We helpen je op weg.

Bit-hoofdredacteur Dorien van Dijk bezocht vorig jaar de Canadese Willow Ranch voor een artikel in Bit Magazine. Ze was eerder in de Verenigde Staten geweest en had daar toen een visum voor nodig. In de voorbereiding van haar reis naar Canada checkte ze daarom wat ze vooraf moest regelen. Dorien vertelt: “Ik hoorde dat ik ‘alleen een eTA Canada hoefde aan te vragen’, dat leek me vrij simpel.” Ze zocht online en kwam erachter dat het minder eenvoudig is dan het in eerste instantie leek. “Google leidde me naar verschillende buitenlandse websites, die ik niet allemaal even betrouwbaar vond. Het waren veelal Engelstalige websites, waardoor de exacte inhoud van wat je koopt niet volkomen duidelijk is. Ook het feit dat je meestal in Canadese dollars moet betalen, is niet ideaal.”

Verschil eTA en visum

Hoewel het een officieel document betreft, had Dorien niet altijd dat gevoel. Ze legt uit: “Het werkt anders dan een visum, dan krijg je meestal een stempel in je paspoort. Een eTA daarentegen, is een digitaal document dat is gekoppeld aan je paspoort. Het is dus niet tastbaar, maar wel verplicht en dus heel belangrijk. Je verwacht dan ook een correcte afhandeling. “Op de websites waar ik terechtkwam was ik daar niet altijd zeker van”, gaat Dorien verder. “Ik miste een officiële bevestiging en kreeg de melding dat mijn eTA ‘binnen een paar dagen’ na aanvraag digitaal geleverd zou worden. Gelukkig kende ik wat mensen in Canada die konden verifiëren dat het wel goed zat, maar er waren dus best veel onzekere factoren.”

Uiteindelijk verliep de reis van Dorien zonder problemen en landde zij na zo’n 11 uur vliegen in het prachtige gebied aan de voet van de Rocky Mountains. Toch had het aanvragen van haar eTA een stuk eenvoudiger gekund. Je regelt dit namelijk makkelijk en veilig via de Nederlandse website www.visumbuitenland.nl/canada. Hier bestel je voor 19,95 euro jouw eTA en vind je alle informatie die je nodig hebt.

Goed om te weten

Voor een eTA Canada geldt een geldigheidstermijn van vijf jaar. Let hierbij wel op de geldigheid van je paspoort. Als het paspoort waarmee je je eTA hebt aangevraagd in die jaren verloopt, is namelijk ook je eTA niet langer geldig. Je moet dan dus opnieuw een eTA aanvragen met je nieuwe paspoort. In de vijf jaar waarin je eTA voor Canada geldig is, ben je een onbeperkt aantal keren welkom in Canada, zolang elk bezoek maximaal zes maanden duurt. Verder dient je paspoort altijd nog minimaal één dag na je vertrek uit Canada geldig te zijn.

• De geldigheid van je eTA mag door de Canadese immigratiedienst ingetrokken of verkort worden, indien ze hier aanleiding voor zien;

• Bij aankomst in Canada dien je al te beschikken over een ticket voor een doorvlucht of terugvlucht;

• Je reis mag zakelijk, toeristisch, voor een overstap of studiedoeleinden zijn. Vrienden en/of familie bezoeken mag ook. Zakenreizen zijn dus wel toegestaan, maar let op: je mag met alleen een eTA niet (betaald) werken voor een Canadese werkgever. Hiervoor is een speciale werkvergunning nodig;

• Let op: heb je een overstap in de VS? Dan heb je ook een ESTA nodig.

Goede reis!