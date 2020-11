Equi-Xcel maakt goed voeren makkelijk

De zoektocht naar het goede rantsoen voor je paard kan lastig zijn. Met de balancer brok van Equi-Xcel weet je zeker dat je paard – naast goed ruwvoer – altijd voldoende vitamines en mineralen binnenkrijgt, zonder te dik of te energiek te worden. Ook heeft Equi-Xcel goede supplementen, voor als je paard net dat beetje extra nodig heeft.

Voldoende ruwvoer van goede kwaliteit blijft altijd de basis van een goed rantsoen voor je paard. Daarnaast heeft hij vaak nog wat extra’s nodig, om voldoende vitaminen en mineralen binnen te krijgen. Dat kan een paard halen uit krachtvoer, maar daarvan moet je in de meeste gevallen wel twee à drie kilo per dag voeren, voordat wordt voldaan aan de vitaminen- en mineralenbehoefte. Voor veel paarden is dat te veel: het kan leiden tot overgewicht, maagzweren en andere klachten.

Uitgebalanceerd rantsoen

Dat kan anders, dacht Nikki Blokland, oprichter van paardenvoermerk Equi-Xcel. Zij ontwikkelde een innovatieve paardenvoerlijn met verschillende balancers. Dit is geconcentreerd paardenvoer in brokvorm dat ervoor zorgt dat je paard een uitgebalanceerd rantsoen binnenkrijgt. Je hoeft er maar een kleine hoeveelheid van te voeren, toch bevat het alle vitamines, mineralen en sporenelementen die een paard nodig heeft. Omdat het ene paard andere behoeftes heeft dan het andere, heeft Equi-Xcel zes varianten balancers in het assortiment. Dit zijn Leisure, Sport, Breeding, Grow, Youngster en Senior. Het werkt eigenlijk heel simpel: je kiest de juiste soort voor je paard, bijvoorbeeld Grow voor een jaarling, Sport voor je wedstrijdpaard of Leisure voor je recreatiepaard en geeft elke dag de aanbevolen hoeveelheid: zo’n 250 tot 400 gram per dag. Heeft je paard toch meer energie nodig, dan voer je er een simpele basismuesli of brok bij.

Niet te ingewikkeld

Met de balancer brokken wordt goed voeren dus heel makkelijk. Dat was ook precies wat Nikki voor ogen had. “Voorheen had ik allerlei voertonnen, emmertjes supplementen en een half kookboek om mijn paarden te voeren. Dat zie ik op best veel stallen: elk paard krijgt weer net een ander voer of supplement. Dat is niet alleen ingewikkeld, maar vaak ook lastig voor de eigenaar of stalhouder. Met de balancers voorkom je dat. Naast goed ruwvoer, dat de basis is van elk goed rantsoen, kun je je paarden met de balancers precies geven wat ze nodig hebben.”

Voer op maat

Het is ook mogelijk om bij Equi-Xcel een geheel eigen voer op maat samen te laten stellen: het Custom Made concept. Daarbij is ruwvoer weer de basis. Door een ruwvoeranalyse is duidelijk wat daar precies in zit, waarna een voer wordt samengesteld dat precies past bij de behoeftes van de paarden. “Want goed en naar behoefte voeren levert meer welzijn op voor het paard. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen. Ik ga graag het gesprek aan met paardenhouders, want geen één paard is hetzelfde en dan kan goed voeren best een puzzel zijn. Ik help graag om die puzzel op te lossen, iedereen mag mij bellen voor advies op maat”, vertelt Nikki bevlogen.

Supplementen

Mocht een paard toch nog een extra steuntje in de rug nodig hebben, bijvoorbeeld omdat hij brokkelhoeven heeft, snel spierpijn na arbeid, een slechte spijsvertering of omdat je zijn spieren wilt opbouwen, dan heeft Equi-Xcel daar fijne supplementen voor. De supplementen, in de lijnen Performance, Health en Care, zijn net als de voeders met de grootste zorg samengesteld en gemaakt van de beste grondstoffen. Wil je weten welke balancer bij jouw paard past en of hij misschien een supplement nodig heeft? Ga dan snel naar de handige keuzehulp op de website: www.equi-xcel.nl/advies/.