Equitana 2022: show, lessen met bondscoaches en leren van de meester in vrijheidsdressuur

Van 7 t/m 13 april is het zo ver: dan vindt 'Weltmesse des Pferdesports' Equitana plaats in Essen, Duitsland. Als 'sponsor' is de Duitse federatie vertegenwoordigd in het geweldige programma. Ook zal, tijdens een exclusieve trainingsavond, Jean-Francois Pignon laten zien hoe eenvoudige oefeningen paard en mens in harmonie brengen. Welbekende horsemanship-trainers laten zien wat ze in huis hebben in het dagprogramma en internationale artiesten maken van de 'Rhapsody' een bijzondere ervaring.

De nationale trainers van de verschillende discipline houden normaal gesproken hun topruiters nauwlettend in de gaten, en bereiden zich met hen voor op de volgende kampioenschappen. Tijdens Equitana gaan ze van de top naar de breedte en geven ze hun kennis door aan ruiters van een ander niveau. Op dinsdag 12 april besteedt Sebastian Heinze, U25-bondscoach, aandacht aan een elastische zit en kleine hulpen. Springgymnastiek staat op Markus Döring’s trainingsschema. De co-instructeur van het springteam nodigt één leerling uit de springhoek en één uit de eventingsectie op woensdag 13 april.

Bernhard Fliegl, de bondscoach van de paradressuurruiters, komt in actie op zondag 10 april. Opkomende talenten uit de paradressuur kunnen zich aanmelden voor een les van hem. FN-trainingsambassadeur Christoph Hess zal zijn jarenlange ervaring doorgeven op donderdag 7 april in de grote ring op Equitana.

Paardvriendelijk rijden

Dressuurtrainer Dr Britta Schöffmann was vijftig jaar geleden al aanwezig tijdens de eerste editie van Equitane. “Ik was twaalf jaar oud en maakte deel uit van een pony-viertal van de Krefeld Hubertus stal. Ik heb geen show gemist sinds die tijd; soms was ik er als ruiter, soms als jurylid en altijd als trainer en auteur.” Dit keer geeft ze les in paardvriendelijk rijden in groepen van verschillende niveaus.

Dressuur vanaf de grond is de hobby van Dr Claudia Münch. Haar doel is de hulpen te verfijnen en het lichaamsgevoel te trainen, om zo moeilijke lessen vanaf de grond voor te bereiden. In de grote ring geeft ze bezoekers compleet nieuwe indrukken. Met behulp van dronebeelden laat ze de oefeningen zien vanuit een heel ander perspectief.

Paarden begrijpen met Jean-Francois Pignon

Zijn vrijheidsdressuur fascineert mensen over de hele wereld. Hij leidt zijn paarden met speels gemak. Ze volgen hem, verzamelen zich om hem heen en komen samen op zijn aanwijzingen om nieuwe figuren en formaties te vormen. Jean-Francois Pignon is de kalmerende invloed in hun midden. Met kleine gebaren heeft de meester in vriendelijke communicatie een groot effect. De Fransman zal het geheim van zijn unieke connectie met paarden delen tijdens een exclusieve trainingsavond op dinsdag 12 april om acht uur ’s avonds.

Jean-Francois Pignon

Horsemanship in het dagprogramma

Vrijheidsdressuur en horsemanship kan ook van dichtbij worden ervaren, in de diverse ringen van Equitana. Grootmeesteres Linda Tellington-Jones komt speciaal uit Hawaii om haar TTouch Methode te introduceren bij de bezoekers. Showruiter en vrijheidsspecialist Kenzie Dysli zal haar trainingsfilosofie demonstreren op woensdag 13 april. Voor dit doel zal ze niet alleen haar eigen paarden meenemen naar Essen, maar zal ze ook werken met paarden die ze niet kent. De Tsjechische trainer Honza Blaha laat manieren zien om een band te creëren tussen mens en dier. Hij heeft zijn eigen concept ontwikkeld om te werken met paarden op een verzamelde manier, zonder zadel of trens.

Linda Tellington-Jones

Veiligheid door partnerschap

Western- en stuntamazone Yvonne Gutsche heeft een interdisciplinaire trainingsaanpak ontwikkeld die paarden een veilige, kalme en betrouwbare partner maken in iedere situatie. Ze zal de praktische implementatie laten zien tijdens Equitana. Hoe de ruiter leert om de wereld te zien vanuit de ogen van het paard wordt geleerd door Michael Geitner. De uitvinder van Dual Activation en Equikinetic zal zijn hersengymnastiek voor paarden laten zien. Dr Vivian Gabor heeft het leergedrag van paarden intensief bestudeerd op wetenschappelijke wijze. Zij zal demonstreren hoe zij haar bevindingen gebruikt in de praktijk door met verschillende dieren van deelnemers aan de slag te gaan.

.

Sterren in de Hop Top Show

Een volle dag tijdens het Equitanaweekend eindigt met een speciala gala-avond. In de nieuwe Hop Top Show Rhapsody verrassen welbekende, internationale gasten het publiek. De ‘flying Frenchman’ Lorenzo is erbij, net als de Spaanse specialist in spectaculaire optredens Santi Serra Camps. Show en atletisch vermogen op het hoogste niveau worden gedemonstreerd door de Brüsewitz Brothers, en Alizée Froment adresseert haar speciale band met het paard op poetische wijze. Snelheid en risico zijn de passie van stuntruiter Laury Tisseur. Het wordt ook spannend met het Excalibur gezelschap en de IJslanders van Lixhof. Ludwig Weinmayr en de Kladruby Stud Farm komen op wielen en de Lusitano Quadrille Pedro Torres and Marie Desodt met hun pony’s zullen voor magische momenten zorgen.

Tickets voor de zeven dagen, de avondtraining met Jean-Francois Pignon en de Hop Top Show zijn beschikbaar in de Equitana ticketshop.

