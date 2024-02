FeedingMaster: het innovatieve ruwvoersysteem voor paarden

De FeedingMaster Pro van Valetudo Horse Products is een revolutionaire oplossing die ervoor zorgt dat paarden voortdurend toegang hebben tot ruwvoer zonder zich te overeten. Wanneer paarden niet op de weide kunnen, bootst dit innovatieve systeem de natuurlijke graasgewoonten na. Hierdoor worden spijsverteringsproblemen voorkomen, vermindert het risico op koliek en verdwijnt stress van langdurige periodes zonder ruwvoer.

Het voeren van hooi brengt uitdagingen met zich mee. In tegenstelling tot grazen waarbij paarden de grasplukjes selectief kunnen eten, biedt een enkele hap hooi meer voeding dan grazen in de wei. Paarden kunnen niet anders dan hooi in grote plukken eten, wat hun spijsverteringssysteem overbelast en ervoor zorgt dat ze lange tijd met een lege maag staan en maagzuur opspeelt. Hoewel het verdelen van hooi in 3 of 5 porties per dag een veelvoorkomende praktijk is, gaat dit tegen de natuurlijke behoefte van het paard in. Traditionele slowfeedersystemen remmen te weinig af waardoor het hooi te snel gegeten wordt en het paard nog steeds overbelast wordt, gevolgd door langere periodes zonder ruwvoer.

Optimale hoeveelheid hooi

De FeedingMaster Pro biedt de ideale oplossing voor paarden die afhankelijk zijn van hooi. Door de dagelijkse hoeveelheid hooi in honderden kleine beetjes te verdelen, bootst het systeem het natuurlijke graasgedrag na en zorgt het ervoor dat de maag en darmen van paarden actief blijven. Met instelbare ruwvoerdosering kunnen eigenaren moeiteloos zorgen voor de optimale hoeveelheid hooi. De FeedingMaster Pro kan geplaatst worden in de stal, paddock of op een track, zowel voor individuele paarden als voor paarden in groepsverband. Eigenaren kunnen met een gerust hart gaan slapen, wetende dat ze terugkeren naar gezonde, tevreden paarden. Haasten naar stal of iemand regelen om je paard te voeren is niet meer nodig.

Door de dagelijkse hoeveelheid hooi in honderden kleine beetjes te verdelen, bootst de FeedingMaster Pro het natuurlijke graasgedrag na

Welzijn

De FeedingMaster is ontworpen met het welzijn van paarden in gedachten. Het systeem is robuust, weerbestendig, fluisterstil en eenvoudig te installeren. Geef prioriteit aan het welzijn van je paard en je eigen gemoedsrust met de FeedingMaster Pro; de ultieme oplossing voor de gezondheid en het geluk van je paard.

Ontdek hier hoe de FeedingMaster Pro bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van jouw paard en maak een einde aan spijsverteringsproblemen, koliek en stress.