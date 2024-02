Voedingssupplementen zijn tegenwoordig bijna niet meer weg te denken uit het rantsoen van een paard. Er zijn supplementen om de gewrichten van je oudere paard te ondersteunen, kruiden die bijdragen aan een sterk immuunsysteem, mixen die je kan geven wanneer je paard last heeft van spanning en ga zo maar door.

HorseFlex specialiseert zich al vijftien jaar in het ontwikkelen en produceren van natuurlijke, hoogwaardige supplementen voor paarden. Alle supplementen zijn 100% natuurlijk en vrij van toegevoegde suikers, chemicaliën, kleur-, geur- en smaakstoffen. Bij HorseFlex begrijpen we maar al te goed dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet en het moeilijk is om te kiezen welk supplement het beste is voor jouw paard. In een wereld waar supplementen een steeds grotere rol krijgen in het rantsoen van een paard, komen er namelijk ook meer vragen en aannames. Zijn supplementen nou echt nodig, en waar moet je op letten wanneer je jouw paard wilt ondersteunen met een supplement? We bespreken een aantal veel voorkomende feiten en fabels over supplementen!

Supplementen zijn overbodig en niet meer dan een trend: FABEL

In theorie krijgt een paard alle voedingsstoffen die hij nodig heeft door middel van voeding. Paarden in de vrije natuur gaan zelf op zoek naar voeding en krijgen door middel van tientallen verschillende planten, grassen en bomen voldoende voedingsstoffen binnen. In de praktijk ligt dit echter anders. Een gedomesticeerd paard is afhankelijk van wat zijn eigenaar aanbiedt. In de zomer bestaat het rantsoen vaak grotendeels uit gras, in het najaar valt dit weg en is je paard gebonden aan de kwaliteit van het geoogste hooi. De kwaliteit van ruwvoer fluctueert constant, waardoor je er niet vanuit kan gaan dat je paard altijd de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt. Bovendien zijn er gevallen waarin je paard een verhoogde behoefte heeft aan een bepaalde voedingsstof, waar een supplement je kan helpen aan die behoefte te voldoen. Supplementen zijn dus zeker niet overbodig en kunnen een mooie aanvulling bieden op het dagelijkse rantsoen. Let wel op: ga niet klakkeloos een supplement voeren omdat je ergens hebt gehoord of gelezen dat dit goed is. Ga altijd zelf na welk supplement past bij jouw paard en situatie en kies aan de hand daarvan welke supplementen je geeft.

Het is belangrijk om je goed in te lezen wanneer je jouw paard een supplement geeft: FEIT

Er zijn enorm veel verschillende supplementen op de markt met allemaal een net andere samenstelling of uitwerking. Het is daarom belangrijk je goed in te lezen voordat je jouw paard een supplement geeft. Naast dat het belangrijk is uit te zoeken welk supplement geschikt is, is het van belang om te achterhalen waar het supplement precies uit bestaat. Bestaat het supplement uit enkel werkzame stoffen, of zijn er ook onnodige vulmiddelen aan toegevoegd? In sommige supplementen wordt bijvoorbeeld suiker verwerkt om het smakelijker te maken voor een paard. Veelvoorkomende suikers zijn fructose, dextrose en melasse. Naast dat jouw paard onnodig suiker binnenkrijgt, is het ook een opvulling waardoor het supplement minder werkzame stoffen bevat. Bij HorseFlex vinden we het belangrijk dat supplementen enkel uit werkzame stoffen bestaan en dat er geen onnodige vulstoffen in zitten die mogelijk schadelijk zijn voor een paard. Door enkel werkzame stoffen te gebruiken, ontstaat er een puur en eerlijk product en weet je zeker dat jouw paard alleen binnenkrijgt wat nodig is.

Het paardenlichaam is helemaal niet in staat om supplementen op te nemen: FABEL

In principe maakt het paardenlichaam geen onderscheid tussen voedingsstoffen die het binnenkrijgt via voeding of via supplementen. Dit komt echter wel met een kanttekening. Het klopt namelijk dat niet alle stoffen even goed worden opgenomen door het paardenlichaam. Zo worden natuurlijke voedingsstoffen over het algemeen veel beter opgenomen dan synthetische. Neem als voorbeeld vitamine E. Deze essentiële vitamine is van belang voor een goede spierfunctie en krijgt een paard voornamelijk binnen via gras. In periodes buiten het weideseizoen om, kan er een tekort aan vitamine E ontstaan. Wanneer je een supplement geeft met vitamine E is het belangrijk dat je kiest voor een supplement met natuurlijke vitamine E. Dit wordt veel beter opgenomen in het lichaam dan de synthetische variant. Een ander voorbeeld is magnesium, een veel gebruikt supplement ter ondersteuning van de spieren en het zenuwstelsel. Let er op dat je kiest voor een goed opneembare vorm van magnesium, zoals citraat of chelaat. Andere vormen, zoals magnesium oxide, sulfaat of chloride, zijn minder goed opneembaar en worden soms gebruikt om supplementen goedkoper te maken. Lees dus ook om deze reden altijd het etiket van een supplement en kies voor een natuurlijke variant zonder onnodige synthetische vulstoffen.

Supplementen zijn een aanvulling en gaan hand in hand met een gebalanceerd rantsoen en voldoende beweging: FEIT

We zouden graag willen dat het waar was, maar helaas zijn supplementen geen magisch tovermiddel die garantie bieden op een gezond paard. Het gaat altijd om het totaalplaatje, waar supplementen een fijne en effectieve aanvulling zijn voor een gezond en fit paard. Zorg altijd voor een gebalanceerd rantsoen, met voldoende kwalitatief goed ruwvoer, genoeg (vrije) beweging en sociale contacten. Naast deze basisbehoeften zijn supplementen een fijne aanvulling om jouw paard extra te ondersteunen en eventuele tekorten aan te vullen. Zo kunnen supplementen onderdeel uitmaken van het totaalplaatje naar een gezond en fit paard.

