Gebruik Vitafloor steeds vaker onderdeel van de training

Springruiter Doron Kuipers, tweespanrijder Stan van Eijk en dressuurpaardentrainer Tim Coomans blinken ieder uit binnen hun vakgebied van de paardensport. Toevallig of niet, ze gebruiken alle drie dagelijks de Vitafloor bij de training van hun paarden, terwijl ze de ‘trilplaat voor paarden’ oorspronkelijk aanschaften voor de blessurebehandeling van één paard.

Tim Coomans: ‘Nuttig gereedschap voor het welzijn van mijn paarden’

Tim Coomans van TC Dutch Sporthorses heeft de Vitafloor al een paar jaar op zijn erf in Oud-Beijerland. “Omdat ik last had van mijn knieën kocht ik ooit een kleine trilplaat voor mezelf. Dat vond ik goed werken en ik dacht ‘zoiets is voor de paarden ook zeker zo goed.’ Want de trilling bevordert de doorbloeding en een betere doorbloeding geeft genezing. Dat was mijn filosofie daarachter. Ik had toen TC Athene, het paard waarmee Jeanine Nieuwenhuis zoveel medailles won op diverse Europese kampioenschappen. Athene kreeg een lichte blessure en toen heb ik speciaal voor hem de Vitafloor aangeschaft. Hij heeft er een periode zelfs twee keer per dag op gestaan. Athene heeft daar heel veel baat bij gehad, want nog datzelfde jaar werd hij Europees kampioen in de U25. Dus dat was hartstikke goed.”

Sindsdien werkt Coomans elke dag met de trilplaat. “Zeker de wat oudere paarden, die toch wat lichte slijtage vertonen van het werk, help je er echt mee. We zetten deze paarden voorafgaand aan de training op de plaat, ze vinden het ook prettig om erop te staan. We gebruiken de Vitafloor ook voor paarden met een hoefscheur of een peesprobleem, daar is een goede doorbloeding ook belangrijk voor. Het alternatief is dat je de hele dag met die paarden gaat wandelen om hetzelfde effect te krijgen. We boeken hele goede resultaten met de Vitafloor, de paarden ‘repareren’ eigenlijk zichzelf. Ik zie de Vitafloor als een nuttig stuk gereedschap voor de gezondheid en het welzijn van onze paarden.”

Doron Kuipers: ‘De Vitafloor staat de hele dag aan bij ons’

Op zijn stallen in Mijnsheerenland heeft ook Doron Kuipers de Vitafloor dagelijks in gebruik. Kuipers zag het gebruik van de Vitafloor voor het eerst op social media. “Toen vroeg ik wat het precies was en ben ik in contact gekomen met Horse Control, de Nederlandse leverancier van Vitafloor. Ik sta altijd wel open voor nieuwe ontwikkelingen en toen ik een paard op stal had met een blessure ging ik op zoek naar iets waarmee de blessure kon genezen en het paard ook niet al zijn spieren verloor. Toen bleek de Vitafloor de oplossing. Dat paard stond er twee keer per dag op en is qua bespiering helemaal niet teruggevallen.”

Springruiter Doron Kuipers gebruikt de ingebouwde Vitafloor dagelijks voor alle paarden.

Kuipers heeft de Vitafloor nu ruim een jaar in gebruik. “Ik gebruik de trilplaat momenteel voor alle paarden, want nu ik hem heb aangeschaft wil ik hem ook gebruiken. Al mijn paarden gaan er iedere dag op, het gaat mee in de dagelijkse routine. Het is voor ons een mooie manier om de paarden nog een keer vaker uit de stal te kunnen halen. De paarden staan er een half uur per dag op, soms voor de training en soms na de training, maar net hoe het past in het schema. De Vitafloor staat eigenlijk de hele dag aan bij ons. In het begin moeten ze er even aan wennen, maar al snel staan ze er lekker op te chillen, net alsof ze onder het solarium staan. De Vitafloor is uiteraard geen wondermiddel voor alles, maar het doet de paarden zeker goed. En niet alleen de paarden. Ik had laatst onwijs last van mijn schouder en toen ben ik er zelf op gaan liggen. De dag erna had ik geen last meer!“

Stan van Eijk: ‘De benen van mijn oudere paarden blijven droger’

Stan van Eijk uit het Limburgse Schinveld hoort al jaren bij de top van de Nederlandse tweespanrijders. In aanloop naar het Wereldkampioenschap voor tweespannen in eigen land kreeg Van Eijk de Vitafloor op proef: “Twee van mijn drie paarden die wedstrijden lopen zijn redelijk op leeftijd en ze begonnen door het werk wat overvulde benen te krijgen. Ze hadden niet echt een blessure, maar ze hadden meer herstel nodig dan de jonge paarden. Onze dierenarts kwam toen met het idee om de Vitafloor eens te proberen. Inmiddels hebben we de trilplaat een paar maanden op stal en ik ben er super tevreden mee. De benen van de oudere paarden werden droger. De paarden zijn fit en lopen fijn, maar het is altijd moeilijk peilen wat het aandeel van de Vitafloor daarin is. Maar ’s ochtends kan ik zien dat ze beter hersteld zijn van de arbeid van de dag ervoor.”

Stan van Eijk bouwde het gebruik van de Vitafloor op volgens een meegeleverd schema: “Het was geen hogere wiskunde om je aan het schema te houden. De paarden stonden erop in de tijd dat wij de stallen deden, dus voor de training. Het mooie is dat ze heel ontspannen stilstaan op de Vitafloor. Heel anders dan wanneer je ze op de poetsplaats vastzet; dan beginnen ze na vijf minuten te schrapen en te draaien.”

Van Eijk behaalde met het Nederlands team brons op het WK, terwijl hij de pech had dat één van zijn wedstrijdpaarden zich ongelukkig verstapte en daarbij een peesblessure opliep. “Die staat nu ook dagelijks op de Vitafloor en lijkt zich goed te herstellen. Zijn bespiering is ondanks twee maanden rust niet afgenomen en hij ziet er nog steeds super uit. Ik ben inmiddels alweer voorzichtig een beetje aan het trainen. Hopelijk kan hij komend jaar weer ingezet worden.”

De voordelen van het gebruik van de Vitafloor in de training zijn onder andere:

Sterkere en soepeler spieren.

Rechtrichten gaat makkelijker.

Minder last van spierpijn, spierstijfheid en verzuring.

Sneller herstel na zware inspanning.

Daling van stresshormoon cortisol zorgt voor betere ontspanning.

Verbeterde gangen (paslengte), coördinatie en reactiesnelheid.

Meer elasticiteit en flexibiliteit in de beweging.

Omvang en symmetrie van de rugspieren (m.multifidi) waardoor verbetering ruggebruik.

Afname van blessuregevoeligheid.

Al na tien dagen toename van spierkracht met tien minuten Vitafloor per dag!

De Vitafloor helpt goed bij de behandeling van blessures en aandoeningen, onder andere: