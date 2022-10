Gerben Morsink van EquineM: ‘Transparantie is een must’

Overzicht, zowel financieel als in praktisch opzicht, is voor een hippische ondernemer meer dan een kwestie van gemak, stelt Gerben Morsink. Volgens de springruiter en initiatiefnemer van stalmanagementsysteem EquineM ligt de tijd van creatief boekhouden definitief achter ons. “Pas als je kunt aantonen wat je financieel waard bent, is een bank eventueel bereid om een financiering te verstrekken. De NVWA heeft al aangekondigd te gaan controleren of aan de registratieplicht wordt voldaan – daarvoor hebben we trouwens ook de gratis app PaReg – en de Belastingdienst is ook niet gek. De ondernemer die zich richt op de lange termijn heeft eigenlijk geen keuze: transparantie moet. Als je het zo bekijkt draagt EquineM absoluut bij aan de duurzaamheid van de sector.” Drie hippische ondernemers met uiteenlopende activiteiten vertellen hoe EquineM hen helpt bij het verkrijgen van overzicht.

Op een sport- en handelsstal: ‘Veel sneller factureren’

BN Stables in Zuidoost Drenthe is de werkplek van Ina Beuving, Koos Naber en Sander Naber. Koos richt zich op de opleiding en het zadelmak maken, Sander rijdt de springpaarden en Ina traint een aantal dressuurpaarden. Daarnaast verzorgt zij de facturatie – en dankzij EquineM gaat dat een stuk makkelijker dan voorheen.

“We werkten zoals veel stallen: we schreven alles op een whiteboard en veegden uiteindelijk alles weer uit”, vertelt Ina Beuving. “Een jaar of zes geleden merkte ik dat eigenlijk alles digitaal verliep, maar ik nog veel in moest voeren voor de facturatie. We hebben veel trainingspaarden en daarvoor moest ik iedere maand uitzoeken of ze op wedstrijd waren geweest, bekapt of beslagen waren, gevaccineerd, ontwormd of dierenartsbezoek hadden gehad. Kortom: een heel gedoe. Nu kan ik al die dingen in één oogopslag zien en met één druk op de knop een factuur versturen. Voor mij is dat echt een uitkomst.”

Koppeling met RVO

“Als een eigenaar benieuwd is wat zijn paard allemaal gedaan heeft, kun je een overzicht uitprinten. Of eigenaren zelfs koppelen aan de stal en toegang geven tot hun eigen paard of paarden, zodat ze precies kunnen volgen wat hun paard doet. In de praktijk hebben we dat nog nooit gedaan, want we houden de eigenaren altijd wel goed op de hoogte via video’s, maar het is mooi dat het kan. En zo kan er nog veel met EquineM, ik gebruik nog lang niet alle functionaliteiten. De koppeling met RVO bijvoorbeeld is heel handig. Er komen en gaan bij ons geregeld paarden, dus het is ideaal dat je dat niet apart in hoeft te voeren. En er is een koppeling met Horsetelex, dus je kunt de wedstrijdresultaten ook laten zien bij het paard.”

Taken toewijzen

“Leren omgaan met het systeem is heel makkelijk. Voor onszelf was het misschien nog even wennen, maar de jonge meiden en jongens die hier op stal werken zijn zo digitaal, die hebben het gelijk door. In de stal hangt een groot bord, dat zorgt voor overzicht als we daar bezig zijn. Maar iedereen kan het, via de app, ook zien op zijn telefoon. Dat is ook handig als je bijvoorbeeld op concours bent. Je kunt taken toewijzen aan teamleden, dus als je ter plekke bedenkt dat er nog een paard gelongeerd moet worden, heb je dat zo doorgegeven. Kleine dingen misschien, maar ze zorgen wel voor rust en overzicht.”

Voor de manege en pensionstal: ‘Niks vergeten’

Cindy Koster is werkzaam op Hippisch Centrum Nootdorp; een veelzijdig bedrijf dat onder andere manegelessen, pensionstallen en wedstrijden faciliteert. Door de grootte is het een uitdaging om overzicht te houden.

“De manegepaarden zetten we sowieso iedere dag buiten en weer binnen zodat ze hun vrije beweging krijgen, maar ook voor de pensionpaarden hebben we een paddock- en stapmolenservice. Om precies te kunnen zien welk paard wat gedaan heeft, gebruiken we EquineM. Ook de indeling van de verschillende weilanden staat erin, zodat iedere medewerker of stagiaire dat kan nakijken als hij of zij het even niet meer weet. Vervolgens is het een kwestie van afvinken, waardoor je niks kunt vergeten. En aan het einde van de dag kan ik controleren of 100 procent van de taken is uitgevoerd. Als we de honderd gehaald hebben, geeft dat een goed gevoel.”

Op tijd

Naast het ‘losgooi-overzicht’ vult Hippisch Centrum Nootdorp ook het complete voerschema in en wanneer een paard naar de tandarts of hoefsmid moet. Ook alle inentingen worden bijgehouden. “De tandarts en hoefsmid doen we alleen voor de manegepaarden, maar de entingen regelen we ook voor de pensionklanten. Het is natuurlijk van belang dat alle paarden op stal op tijd gevaccineerd worden, ook omdat we hier ook KNHS-wedstrijden organiseren. Met de app is het allemaal terug te halen en lopen we niet achter de feiten aan.”

Insemineren en controleren

Tijdens de lockdown kwam de app ook goed van pas. “Toen de lessen niet konden doorgaan moesten de paarden natuurlijk wel genoeg beweging krijgen. Daarvoor hebben we taken toegewezen aan verschillende collega’s. Bijvoorbeeld longeren, of rijden. Tot slot houden we alles rond de dracht bij in de app van EquineM. We krijgen één of twee veulens per jaar en het is handig om precies te kunnen zien wanneer de merrie hengstig is, geïnsemineerd of gecontroleerd moet worden. Ook de dierenarts kan altijd even terugkijken wat er wanneer gebeurd is. Juist omdat dit voor ons geen ‘core business’ is, is het ideaal dat je zo niks vergeet.”

Op de internationale dressuurstal: ‘Even transparant als wijzelf’

Desirée Bleeker, stalmanager van Academy Bartels, is blij met EquineM. “Ik vind het een heerlijk systeem. Je kunt alles erin kwijt en hoeft nooit meer terug te zoeken in agenda’s wie ook alweer waarheen geweest is, om maar wat te noemen.”

Een team van zo’n vijf medewerkers zorgt er dagelijks voor dat op Academy Bartels alles op rolletjes loopt. Stalmanager Desirée Bleeker heeft het meeste contact met de klanten, de eigenaren van de paarden. Vaak zijn dat (buitenlandse) ruiters en amazones die trainen bij Tineke of Imke en hun paarden ook gedeeltelijk door hen laten trainen. “Wij zijn heel transparant in wat we doen met de paarden en het systeem van Gerben sluit daar heel goed bij aan. Je kunt per paard alles terugzien: hoe vaak hij gereden is, in de stapmolen geweest is, op de wei en op wedstrijd. Iedere taak wordt afgevinkt door de betreffende medewerker en ons doel is om iedere dag honderd procent afgevinkt te hebben. Ik had verwacht dat eigenaren graag zo’n overzicht ontvangen aan het einde van de maand, maar heel veel behoefte hebben ze daar niet aan. Dat komt vooral omdat de meesten hier sowieso veel aanwezig zijn. Ze weten dus eigenlijk al wat hun paard doet, bovendien wordt er ook mondeling veel besproken. Maar het is fijn dat de mogelijkheid om terug te kijken er is.”

Kostenoverzicht

Over waar Academy Bartels EquineM allemaal voor gebruikt wordt, kan Bleeker kort zijn: “Eigenlijk alles! De trainingen van de paarden, de lessen die de stalruiters geven, de wedstrijden, het transport, of er eventueel een extra chauffeur meegaat of een groom, de kilometers, de hoefsmid, dierenarts, vaccinaties, inseminaties… De meeste paarden die hier staan zijn van eigenaren, dus ik gebruik al die informatie voor de facturatie. Maar ook voor de eigen paarden houden we zo een kostenoverzicht bij. De koppeling met RVO is ook fijn: alle gegevens van het paard staan bij elkaar en als ik weet waar een paard heengaat, vul ik het UBN in en het is geregeld. Na dertig dagen wordt zo’n melding vanzelf definitief.” Bleeker is ook blij dat ze alle medische gegevens van de paarden op een rij heeft. “De basistemperatuur van ieder paard hebben we ook ingevuld. Voor FEI-wedstrijden moet je meerdere keren temperaturen, dus het is goed als je die informatie al hebt en kunt aanvullen. Ook alle rapporten en bijvoorbeeld echo’s van een paard kun je toevoegen. Dat staat wel achter een wachtwoord, zodat niet iedere medewerker bij die informatie kan. Ik kan niet anders zeggen: ik ben echt hartstikke blij dat we met dit systeem werken.”

Eenvoudig registreren met PaReg

‘NVWA gaat strikter toezien op registratieplicht paarden’ kopte Horses.nl onlangs. De aanscherping van het identificatie- en registratiebeleid is al even van kracht – sinds 21 april 2021 –, maar vanaf nu wordt er ook actief gehandhaafd, heeft de NVWA laten weten.

Elke paardachtige moet voorzien zijn van een chip, een (paarden)paspoort en op een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) geregistreerd staan. Ook moet er bijgehouden worden welke paarden langer dan 24 uur aan- of afwezig zijn op stal (of in de wei). Dat mag in een schriftje, maar digitaal is wel zo handig. Bijvoorbeeld via de gratis app PaReg, ontwikkeld door de makers van stalmanagementsysteem EquineM. In het kort:

Geen schriftje meer nodig, de app helpt ook om locatieveranderingen korter dan 30 (of 90) dagen bij te houden;

Bekijk in de handige meldingslijst hoeveel dagen je nog hebt om aankomst of vertrek van een paard door te geven aan RvO;

Doe aan-/af-/dood-/export- en importmeldingen bij RvO rechtstreeks vanuit de app met één druk op de knop;

Vul automatisch de stallijst door alle huidige paarden bij RvO op te halen;

Bij aankomst van een paard hoef je alleen maar een naam en chipnummer of UELN in te voeren, de rest van de gegevens worden (indien bekend) bij RvO opgehaald.

Download de app in de Appstore of via GooglePlay en regel het vandaag nog!