Gezondheidsproblemen oplossen met voeding, doe het samen met de dierenarts

Het overkomt velen, twijfels over de juiste aanpak in het voerbeleid van je paard om gezondheidsklachten te verhelpen. Weet je wel zeker of je het meest geschikte hooi hebt, zou dit voer echt doen wat het belooft of ga je toch dat ene supplement nog halen, waar je vriendin zo enthousiast over was? Je kent het wel, onzekerheid, dan eens dit kiezen en dan weer overstappen op het volgende.

Het besluit om de voeding onder de loep te nemen bij gezondheidsklachten is zeker verstandig. Misschien klopt alles perfect, maar vaak zijn er aanpassingen mogelijk die net de weerstand of de vertering kunnen verbeteren om het paard weer gezond te krijgen.

Wat minder verstandig is, is om dit helemaal zonder professionele hulp uit te zoeken. Ook al kan je veel informatie vinden op het internet en zijn adviezen van anderen zeker goed bedoeld, dierenartsen en voedingsdeskundigen hebben net iets meer kennis en kunde over het inwendige van het paard en de voereisen die nodig zijn om bepaalde klachten te verbeteren. Maak daar gebruik van, zodat de gezondheid van je paard niet van de regen in de drup komt.

Voedingsgerelateerde klachten

Als je paard regelmatig koliek heeft, maak je je zorgen en zoek je naar de juiste oplossing. Dat geldt ook als je paard te mager blijft of spierbevangenheid heeft. De oorzaak en de oplossing liggen niet voor het oprapen. Zo zijn ook veel eigenaren van paarden met huidklachten eindeloos aan het puzzelen wat ze kunnen doen om het paard gezonder te krijgen. En natuurlijk komt de rol van voeding dan om de hoek kijken.

De samenstelling van het voer, de kwaliteit van de voersoorten, het voermanagement en de veranderingen van het ruwvoer (en de weide), zijn allemaal van invloed op de gezondheid. Door de verkeerde voerkeuzen te maken kan je paard verteringsklachten krijgen, maar ook hoefbevangenheid of spierbevangenheid. Een te geringe opname van noodzakelijke mineralen of vitaminen leidt tot huidklachten of een verminderde weerstand. Om maar niet te denken aan de gevolgen wanneer je het paard op het verkeerde moment in de wei zet wat gaskoliek of diarree tot gevolg kan hebben.

Het paard kan van zichzelf (of als gevolg van eerdere problemen) gevoelig zijn voor bepaalde voedermiddelen of veranderingen in het voer en regelmatig afwijkende mest hebben, of mestwateren, of zelfs koliek. Als je niet precies weet wat de oorzaak is, kan het een gok worden om ander voer te gaan gebruiken. En uiteindelijk geeft dit meestal niet het gewenste resultaat. Beter is het om samen met je dierenarts eerst gericht onderzoek te doen naar de oorzaak van de problemen. Meer duidelijkheid over de oorzaak, geeft handvatten om een passende rantsoensamenstelling te maken. Zo wordt het voeren meer beleid en minder gokken en is de kans van slagen op een gezond paard vele malen groter.

Unieke situatie

Elk paard is uniek en heeft zijn eigen voerbehoefte. Ook al lijken de paarden op het oog niet verschillend, door leeftijd, prestatie of bijzonderheden in de gezondheid, stelt elk paard zijn eigen eisen aan het rantsoen. Ruwvoer is en blijft voor elk paard de basis. Maar de kwaliteit en de hoeveelheid kan wel weer verschillend zijn. Door hier rekening mee te houden begin je al goed. Wat een paard daarnaast nog nodig heeft, is afhankelijk van de voederwaarde van het ruwvoer en de voereisen die het paard stelt.

Deze voereisen zijn voor een paard met regelmatig mestwateren of geschiedenis van hoefbevangenheid anders dan voor een sportpaard. Onder voereisen wordt verstaan de hoeveelheid energie, eiwit en overige voedingsstoffen, zoals mineralen en vitaminen, die het paard nodig heeft en de eisen aan mogelijkheid om vet, zetmeel of vezels te verteren. De keuze aan ingrediënten om aan deze voereisen te voldoen spelen een zeer belangrijke rol, vanwege de mate van verteerbaarheid en specifieke eigenschappen. Denk verder aan de juiste eiwitbron, het toevoegen van probioticum, de hoeveelheden aan belangrijke mineralen en vitaminen om het rantsoen helemaal in balans te brengen.

Dit alles is bepalend voor de juiste voerkeuze. Voor een paard met geregeld mestwateren kan een vezelrijk voer gunstig zijn, dat een variatie aan vezelstructuren bevat. Dit zorgt namelijk voor een verandering in de darmflora en daarmee in de voerafbraak in de dikke darm. Heeft een paard of pony spierbevangenheid gehad, en wil je dit voorkomen, dan is een meer vetrijk voer nodig met weinig zetmeel en suikers en ruim voldoende antioxidanten zoals selenium en vitamine E.

Zoek het juiste voer voor jouw paard

Aan voeders voor paarden is geen gebrek. De markt is overvol en elke voerfabrikant heeft een uitgebreide voerlijn met vele voersoorten. Je zou denken dat het dan makkelijk kiezen is, maar niets is minder waar, dit maakt de keuze alleen maar moeilijker. Vooral omdat je zelf niet goed al deze variaties op waarde kan inschatten.

Veel mensen stappen in de valkuil om naar één eigenschap te zoeken in het voer. Je wil bijvoorbeeld een voer met een wat hoger vetgehalte omdat je paard geregeld spierbevangen is. Maar als je dan niet kijkt naar het zetmeel- en suikergehalte in het voer, kan het toch de verkeerde keuze zijn. Om alle voereisen van het paard met een voer in te willigen is een aardig puzzelwerkje. Het kan best dat je met een combinatie aan voersoorten plus een supplement tot een aardig geheel komt, maar het vergt heel wat moeite en rekenwerk. En vooraleerst is de kennis nodig om te weten wat je moet gaan zoeken. Gezondheidsklachten vragen om een speciale samenstelling van het voer. Bonpard dieetvoer is ontwikkeld op basis van wetenschappelijke kennis voor het optimaliseren van het rantsoen om bepaalde gezondheidsklachten te verbeteren. De samenstellingen zijn geformuleerd door een dierenarts en specialist veterinaire diervoeding met onderzoekservaring in de paardenvoeding. Bonpard producten zijn uitsluitend via de dierenarts verkrijgbaar. Zo passen het onderzoek bij het paard, het bijbehorende voeradvies en het voerproduct uitstekend bij elkaar. Dit kan de keuze iets vergemakkelijken.

De professional helpt je verder

Voor paarden met klachten is het natuurlijk eerst zaak erachter te komen wat de oorzaak is. Waarom heeft je paard elke keer weer koliek? De dierenarts is de aangewezen persoon om dit uit te zoeken. Het kan zijn dat een behandeling nodig is met medicijnen. Maar bij veel terugkerende klachten hoort er ook een dieetadvies bij.

Dierenartsen hebben goede ervaringen met de producten van Bonpard. Niet alleen voor paarden met koliekklachten, maar ook voor paarden met maagzweren, vermagering, spierproblemen, huidklachten en insulineresistentie. Het dieet bestaat uit een advies voor het ruwvoer; welke kwaliteit heeft de voorkeur en hoeveel is ongeveer nodig voor dit paard in deze situatie en mag het paard wel of niet de wei in. Daarnaast is een voeraanvulling met de juiste ingrediënten en gehalten nodig. Ook hiervoor krijg je advies over de dagelijkse dosering.

Natuurlijk is het niet verstandig om zomaar van voer te veranderen. Dat geldt voor elk paard, maar zeker voor een paard met gezondheids- of verteringsklachten. Je dierenarts reikt je een handig overgangsschema aan, zodat je precies weet wat je moet doen. Hoe lang het dieet nodig is, is helemaal afhankelijk van de oorspronkelijke situatie en de resultaten. In de meeste gevallen zal het zeker een maand of drie nodig zijn. Zijn de klachten verholpen, dan schakel je weer over naar een passend ander rantsoen. Er zijn situaties waarin het paard langere tijd dieetvoer nodig heeft en soms zelfs levenslang. Check elke keer even bij de dierenarts wat het beste voerbeleid is voor jouw paard. Zo kom je samen verder!

Astrid Hoppenbrouwers, expertisecentrum paardenwelzijn en revalidatie Horses in Hands:

“Bij Horses in Hands, expertisecentrum voor paardenwelzijn en revalidatie, voeren we Bonpard om paarden te ondersteunen in hun specifieke behoeftes. Nickelson, een gezonde driejarige ruin, reageert op spanning en verandering met slappe mest. Bonpard Colon zorgt voor een uitgebalanceerde darmflora waardoor dit probleem voorkomen wordt.”

Thibault Frippiat, paardenarts, sportpaardenarts.nl:

“Een juist rantsoen is van groot belang om klachten bij paarden te voorkomen. Als paardenarts kom ik regelmatig problemen tegen die door een ongeschikte rantsoenkeuze zijn ontstaan, of verholpen kunnen worden met een aangepast voerschema. Bonpard is voor mij het dieetvoer dat ik aanbeveel om zo een paard te voorzien van een optimaal rantsoen.”

Hans Coster, paardenarts, Paardendokters:

“Wij zien dat oudere pony’s die op Bonpard Senior staan hier heel goed van opknappen.”

Hendrike Vreeman, paardenarts, Paardendokters:

“Je kan ervoor kiezen om zelf vijf verschillende zakken en supplementen te mengen, maar met één zak Bonpard ben je meteen klaar.”