Happy from the inside

Bij de Hartog Family Farms is het de liefde voor paarden die onze passie drijft om gezonde en heerlijke vezelrijke paardenvoeders te maken. Met volle overgave storten wij ons op het vastleggen van de kracht van het land. Het volledige productieproces hebben we in eigen hand, van het zaaien tot het oogsten en van het drogen tot het maken van het eindproduct. Enkel de beste ingrediënten worden geselecteerd zodat jij zorgeloos kan genieten van jouw paard, comfortabel in de wetenschap dat je het beste doet.

De Hartog Family Farm is in 1950 opgericht, om zo aan de behoeftes van paardenmensen te kunnen voldoen. Al meer dan 70 jaar houden wij ons bezig met het zorgvuldig selecteren van de beste ruwvoeders. De experts van Hartog richten zich op de meest natuurlijke vorm van paardenvoeding. Het is onze ambitie om ieder paard in elke levensfase te kunnen voorzien van vezelrijke voeding, zelfs wanneer topprestaties worden verwacht, om het paard een zo goed mogelijke kans te geven op een lang en gezond leven. Want een gezond paard vanbinnen, is een gelukkig paard van buiten.

Speeksel aanmaken

Het belang van het juiste ruwvoer wordt vaak onderschat, het grootse deel van het rantsoen zou moeten bestaan uit ruwvoer zoals gras, hooi, luzerne of voordroogkuil. De fysiologie van een paard is ingesteld om de hele dag hapjes ruwvoer te eten, ook wel het ‘hapjestapje-principe’ genoemd. Een paard kauwt op ruwvoer minimaal drie keer zoveel dan op krachtvoer, wat van belang is bij de aanmaak van speeksel doordat een paard enkel speeksel aanmaakt wanneer deze kauwt (in tegenstelling tot mensen). Dit speeksel is van groot belang in het gehele verteringsproces, maar ook om het maagzuur te neutraliseren waardoor de kans op maagproblemen verminderd.

Verspreid over de dag

Genoeg ruwvoer is dus essentieel voor een goede spijsvertering, waardoor het van belang is om je paard altijd voldoende ruwvoer te verstrekken. Voldoende ruwvoer is minimaal 1,5% van het lichaamsgewicht in droge stof per dag. Dit komt neer op ongeveer 2 kilo hooi per 100 kg lichaamsgewicht per dag. Verspreid dit zoveel mogelijk over de gehele dag zodat je paard nooit te lang zonder ruwvoer staat.

Bij de Hartog Family Farms zijn we constant bezig met het verbeteren en ontwikkelen van onze vezelrijke paardenvoeders, om zo te kunnen voldoen aan de behoeften van het moderne paard. Op deze manier willen wij bijdragen aan een wereld met gezonde en gelukkige paarden. We streven naar de hoogst haalbare kwaliteit voor elk lid van de Hartog Family.