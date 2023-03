Harry’s Horse®: Prachtige items voor aankomende zomer

De nieuwe ‘Equestrian Society’ zomercollectie van Harry’s Horse® voor 2023is een ideale mix van mode, functie en kwaliteit en biedt zeer veel keus voor de prijs- en modebewuste ruitersporter. Precies waar Harry’s Horse® al jaren bekend om staat. Er wordt altijd zeer veel aandacht besteed aan materialen en afwerking, waarbij functie en comfort voor ruiter en paard altijd het uitgangspunt zijn bij het ontwikkelen van de collecties.

De collecties van Harry’s Horse® zijn daarom uitermate geschikt om te dragen tijdens het beoefenen van onze geliefde paardensport. De zomercollectie voor 2023 ligt nu in de winkels.

Volwassenen en allerjongsten

Deze zomer zijn er drie kleurthema’s voor volwassenen en zoals altijd een aparte LouLou collectie voor de allerjongsten. Harry’s Horse® besteedt sowieso veel aandacht aan de kleine paardenfans met jaarlijks een LouLou, Diva en Stout collectie. Elk met een eigen identiteit en thema: LouLou in de zomer en winter, Diva voor de fashionista’s en Stout voor de stoere kinderen.

LouLou collectie

De LouLou collectie is deze zomer heel uitgebreid met verschillende broeken, vesten en shirts en altijd met bijpassende artikelen voor het paard zoals halstersets, dekjes, longeerlijnen en halstertouwen. Dit jaar is gekozen voor een mix van navy met groentinten en coral als contrast. Het Jibaro vest bijvoorbeeld is in een collegestijl uitgevoerd met coral contrasterende mouwen en voorzien van een groot LouLou logo op de achterzijde en een LouLou print op de voorzijde. Zo komen de allerkleinsten mooi voor de dag in een matching outfit. Verkrijgbaar in de maten 116-128-140-152-164.

Prettig om te dragen

Jas Manati uit de Equestrian Society collectie is een stijlvol en sportief quilted zomerjasje gecombineerd met softshell mouwen en softshell inzet. De jas is voorzien van een tweeweg rits, heeft ritsjes aan de mouwen en twee handige zakken, eveneens met rits, aan de voorzijde. Met een subtiel geborduurd Equestrian Society logo op de mouw. De getoonde jas is uitgevoerd in Jet black met paars contrast. Ook in deze kleurstelling zijn natuurlijk diverse bijpassende artikelen voor het paard verkrijgbaar.

Kleurthema Java is een combinatie van bruin met blauwtinten en zilver contrast en eigenlijk kun je niet mis met deze kleuren. Een blauwe denim of bruine rijbroek is altijd goed. Combineer dat bijvoorbeeld met het hippe Zaza shirt, dit technische shirt heeft een kleurrijke print en is de absolute hit deze zomer. Het shirt is gemaakt van micropolyester met elasthan en is behalve functioneel vooral heel prettig om te dragen. Let ook op de bijpassende sokken en riem, zo maak je elke outfit helemaal af.

De bovenkleding voor volwassen is leverbaar in de maten XXS tot en met XXXL. En de broeken vanaf maat 32 tot en met 46.

Meest geschikte denim

Elk seizoen heeft Harry’s Horse® diverse denim broeken in de collectie, zo ook deze zomer. Er is lang gezocht naar de meest geschikte denim om een rijbroek van te maken en met model Jaruco zijn ze daarin geslaagd. Een lichte denim in een schitterende wassing met elasthan voor de noodzakelijke stretch en dunne flexinzet aan de onderzijde voor nog meer draagcomfort. Voorzien van een subtiele silicone full grip print op het zitvlak voor de noodzakelijke extra grip in het zadel. De denim broek Jaruco is in drie kleuren verkrijgbaar: Jet Black, Frosty Spruce en Ensign Blue. Uiteraard weer volledig te combineren met alle andere items.

De Equestrian Society zomercollectie voor 2023 is online te bekijken op de website van Harry’s Horse