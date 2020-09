Het ultieme goede gevoel voor je paard: de EQUITUS hoofdstellen lijn van Schockemöhle Sports

De EQUITUS familie van Schockemöhle Sports groeit! Ons nieuwe model EQUITUS OMEGA is gebaseerd op de EQUITUS ALPHA.

Echter….. de bakstukken worden vastgemaakt met een gesp.

Door de innovatieve lijnen van onze EQUITUS hoofdstellen, die tot in het kleinste detail de anatomie van het gevoelige paardenhoofd volgt, wordt de druk op precies de juiste plekken van het paardenhoofd verminderd en garandeert het bovendien maximale bewegingsvrijheid.

Het gebogen hoofdstel, wat gepatenteerd is en daarmee uniek in de wereld, ontziet de belangrijkste zenuwen in het paardenhoofd.

Omdat de bakstukken vast aan het hoofdstel zitten, zit het bit stabiel in de mond van het paard. Bovendien worden de teugelhulpen daardoor met een zachte impuls aan de neus van het paard doorgegeven, wat een veel meer gevoelige en effectieve uitwerking van deze hulpen betekend.

Het zachte en anatomisch gevormde kopstuk garandeert bewegingsvrijheid voor de oren en ontziet de nek van het paard.

En de vernieuwde positie van de sperriem geeft jouw paard genoeg ruimte om te ademen – letterlijk!

Tenslotte, de gebogen frontriem met ruime pasvorm, afgezet met prachtige clincher elementen, van deze EQUITUS OMEGA, voorkomt druk bij de ogen en oren.

Meer informatie over deze EQUITUS OMEGA: www.schockemoehle-sports.com/en/equitus-line-en

Instagram: @schockemoehle_sports

Instructie video, in het Engels, voor het correcte gebruik van de EQUITUS OMEGA: