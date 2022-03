Horse Master® verrijkt met ijzersterk RPR®: een paardenweide die tegen een stootje kan

Horse Master® is vernieuwd! Vanaf dit voorjaar is dit vertrouwde grasmengsel van Barenbrug verrijkt met de ijzersterke technologie RPR®. Hierdoor staat Horse Master® garant voor een weide die tegen een stootje kan. Daarnaast is het gras in een Horse Master® weide gezond voor je paard. Meer weten? Mark Jan Vink, specialist voedergrassen bij Barenbrug en paardenman in hart en nieren, legt graag aan je uit waarom dit hét ideale gras is voor jouw paard.

Horizontale uitlopers zijn de betonmat van je graszode

“Door de unieke RPR®-technologie, kan een weide met Horse Master® tegen extreme betreding. Horse Master® kan dus uitstekend tegen een sprintje door de wei. De RPR® zorgt voor een grasmat met een natuurlijk netwerk van horizontale uitlopers. Deze vormen als het ware de betonmat van je graszode”, aldus Vink. Hij legt uit dat in plaats van losse grasplantjes, zoals traditioneel Engels raaigras, ieder grasplantje een link naar andere plantjes in de bodem heeft. Dit heeft meerdere voordelen. “Er ontwikkelen nauwelijks onkruiden in een weide zonder kale plekken. En belangrijker nog: met een sterke en egale zode voorkom je blessures bij je paard”, benadrukt de grasspecialist.

Duurzaam in gebruik door slimme worteling

Horse Master® is niet alleen stevig, maar ook duurzaam in gebruik door het slimme wortelnetwerk. Dit netwerk bestaat uit de horizontale uitlopers van RPR® én lange diepe wortels van vertrouwde componenten van Horse Master. De lange verticale wortels voorzien de grasplanten van vocht en mineralen diep uit de bodem. Door deze unieke eigenschap hoef je niet snel te beregenen. Jouw weide met Horse Master® is daarom ook groen in droge periodes. Dit bespaart veel water tijdens de zomermaanden.

Paarden zijn geen koeien

Het is volgens Vink heel erg belangrijk om in je paardenweide ander gras te zaaien dan in je koeienweide. “Het klinkt zo logisch als ik zeg dat paarden geen koeien zijn. Maar als je je weide zonder je erin te verdiepen laat inzaaien door een loonwerker, is de kans groot dat de wei behandeld wordt als een koeienwei”, vertelt Vink. “Dan wordt er gras gebruikt dat gericht is op de melk- en vleesproductie en veel voedingsstoffen bevat zoals suiker. Dit is niet geschikt voor paarden.”

Minder risico op hoefbevangenheid door laag fructaangehalte

De rassen in het graszaadmengsel Horse Master® zijn speciaal geselecteerd op een laag fructaangehalte. Paarden die te veel fructaan binnenkrijgen hebben een verhoogde kans op hoefbevangenheid. Fructaan is een koolhydraat in het gras, een suikersoort, die slecht verwerkt wordt door de darmen van paarden. Vink legt uit dat Barenbrug onderzoek heeft gedaan naar het gehalte van deze koolhydraat in meer dan zeventig verschillende grasrassen. “Hier blijkt verrassend veel verschil in te zitten. De rassen in Horse Master® bevatten gemiddeld minder dan de helft aan deze suikersoort ten opzichte van de rassen van andere graszaadmengsels. De kans op hoefbevangenheid neemt hierdoor af.”

Snel herstel door laag groeipunt

Een andere reden waarom koeiengras eigenlijk niet geschikt is voor paarden is het verschil in grazen tussen koeien en paarden. “Een koe neemt een hap gras met zijn tong en snijdt dat af met zijn tanden. Daarom blijft er altijd gras staan dat weer verder kan groeien”, vervolgt Vink. “Paarden eten het gras juist heel kort af. Je hebt voor een paardenweide daarom gras nodig met een laag groeipunt. Grassen die worden afgegraasd onder het groeipunt hebben moeite met hergroei. Horse Master® bevat grasrassen, die hierop geselecteerd zijn en die in vergelijking tot standaard grassen een laag groeipunt hebben. Hierdoor groeit het gras na begrazing snel weer aan.”

Minder risico op zandkoliek door ijzersterke zode

De ijzersterke zode van Horse Master® is ook belangrijk in het voorkomen van zandkoliek. De horizontale uitlopers én de snelle hergroei van de grassen voorkomen dat er kale plekken staan in de weide. Paarden die grazen in een wei met veel kale plekken kunnen veel zand binnen te krijgen. Hierdoor heeft je paard meer risico op zandkoliek. Je kunt dit probleem voor zijn door te zorgen voor een wei met een stevige egale groene zode.

