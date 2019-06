Ken of heb jij het Beste Paard of de Beste Pony van 2019?

De merken Effol, ehorses, Pikeur zijn op zoek naar het beste paard of de beste pony van Nederland. Dit mag je eigen paard zijn, het paard van een vriendin of een manegepaard; iedereen kan meedoen.

Doe nu mee aan deze online wedstrijd en laat de fans van jouw lievelingspaard hun stem uitbrengen! Wil je weten hoe je kunt deelnemen aan de Best Horse Award? Hier vind je alle informatie!

Hoe het werkt

Effol, ehorses en Pikeur zijn op zoek naar Nederlands populairste paard!

De Best Horse Award 2019 is in het leven geroepen door de bedrijven Effol, ehorses en Pikeur en heeft zichzelf ten doel gesteld het meest populaire paard van Nederland te selecteren. In de context van de online competitie, moeten zowel privépaarden als paarden, die belangrijke diensten leveren in maneges of als therapiepaarden, kunnen deelnemen.

De finalisten van de twee categorieën worden bepaald via een online stemming. Hier worden paardenbezitters, rijverenigingen en manegeruiters gevraagd om een gratis online profiel aan te maken met informatie over het paard, inclusief foto’s en video’s, in de respectieve categorie privépaard en leerpaard op de website. Het maakt niet uit of het een pony of een koudbloed is, een wedstrijd of een recreatief paard – elk paard kan meedoen!

De finalisten moeten zich aan een live jury presenteren! De jury selecteert vervolgens de winnaars van de respectievelijke categorieën op basis van verschillende criteria.

Wat is de procedure?

Elk paard kan meedoen – van de brutale mini-shetty tot de snelle IJslander of de stevige warmbloed. Het gaat niet om de vaardigheid of prestaties van het paard, maar om zijn karakter en zijn expressieve kracht, omdat op basis hiervan zoveel mogelijk fans moeten worden gewonnen die hun stem uitbrengen voor jouw paard.

De Best Horse Award is een online competitie in verschillende fasen. Hieronder zullen we de procedure kort uitleggen.