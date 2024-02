Krijgen jouw merrie en veulen genoeg koper binnen?

Het is essentieel voor een gezonde merrie en veulen dat de merrie voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. We hebben het hier niet over koolhydraten (suikers en zetmeel) die ze al genoeg krijgen via ruwvoer. Wist je dat zowel merries als jonge dieren wel 2,5% van hun lichaamsgewicht aan droge stof kunnen eten? Dat is meer dan 3 kg ruwvoer per 100 kg paard. Echter, mineralen en kwaliteitseiwitten, die niet volop aanwezig zijn in ruwvoer, zijn cruciaal.

Gangbaar ruwvoer, zowel op de wei als gedroogd, varieert vaak in eiwitgehalte en bevat meestal te weinig koper, fosfor, selenium en zink. Deze mineralen zijn essentieel voor een gezond lichaam bij jonge dieren en merries. Ze dragen bij aan de ontwikkeling van een sterk immuunsysteem (selenium en zink) en de ontwikkeling van botten en gewrichten (koper en fosfor). Dit geldt voor het veulen in de baarmoeder en de zogende merrie. Als de juiste voedingsstoffen niet in het rantsoen zitten, zal de merrie deze uit haar eigen lichaamsreserves halen.

Gezond opgroeien

Voor een eerlijke start is het belangrijk om zowel de merrie als later het veulen te voorzien van hoogwaardige voeding. Het gezond opgroeien van jonge paarden en pony’s kost veel energie in het eerste jaar. Tot en met de vierde maand krijgt het veulen alle benodigde voeding via de melk van de merrie. Daarna wordt het rantsoen belangrijk.

De juiste fosfor/calciumbalans en gehalten, maar ook koper, selenium, zink en vitamine E zijn zeer essentieel. Daar gaat het vaak mis, want alleen ruwvoer voldoet meestal niet aan de behoeftes van jonge dieren voor een gezonde groei, en kilo’s opfokbrok dragen meestal niet bij aan een gezonde darmflora.

Pas op voor schimmels en bacteriën

Dit geldt ook voor nat kuilgras, wat de darmflora kan verstoren en risico’s met zich meebrengt zoals listeria- en salmonellabacteriën, die fataal kunnen zijn en bij drachtige merries zelfs kunnen leiden tot abortus en verlammingsverschijnselen. Hoe droger het ruwvoer, hoe kleiner de kans op schimmels en bacteriën.

Juist die gezonde darmflora is zo belangrijk voor het toekomstige paard. Problemen veroorzaakt door slechte voeding of antibiotica op jonge leeftijd kunnen blijvende effecten hebben op de gezondheid.

Goed voeren

Dus, hoe voer je je merrie en jaarling goed? Met droog ruwvoer en de juiste aanvulling qua mineralen, maar ook qua eiwitten. En eigenlijk alleen bij de lactatie wat extra energie.

