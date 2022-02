LiquiHorse Sport: Extra steun in de rug bij sportprestaties

Ken je dat? Je bent op wedstrijd, maar tijdens de tweede dressuurproef is je paard eigenlijk leeg en gaat het dus niet meer zo lekker. Of je merkt dat je paard na een zware inspanning last heeft van spierpijn. Dan kan het tijdelijk voeren van supplement LiquiHorse Sport helpen, want hierin zitten precies de vitamines, mineralen en aminozuren die het paard helpen beter te presteren en verzuring tegengaan.

Jan van Benthem, eigenaar van en voedingsadviseur bij LiquiHorse, weet het uit eigen ervaring. Ook al heb je je sportpaard op een goed afgestemd rantsoen staan, dan nog kan het zijn dat hij tijdens een zware inspanning net wat extra’s nodig heeft. “Zelf rijden we marathons. Dan wil ik dat de paarden na hindernis zes nog net zo wakker en gretig zijn als bij hindernis één. Dat kan alleen als de vetzuurverbranding tijdens een krachtsinspanning optimaal is. Als dat niet zo is, krijgen de spieren niet genoeg energie binnen en kan het paard niet optimaal presteren. Dat zie je ook wel gebeuren op dressuurwedstrijden: het paard is tijdens de tweede proef leeg gereden. Bovendien is de kans groot dat de spieren van je paard verzuren en hij de volgende dag stijf is.”

Carnitine, vitamine E en magnesium

In deze gevallen is het goed om je paard LiquiHorse Sport te geven. In dit voedingssupplement zitten namelijk precies de stoffen die bovenstaande problemen helpen voorkomen. Eén van de belangrijkste is carnitine. Dit aminozuur speelt een belangrijke rol in de omzetting van vet naar energie. Het vermindert spierafbraak en de opbouw van melkzuur in de spieren bij inspanning. Het helpt dus ook verzuring voorkomen. Jan: “Hoewel paarden normaal genoeg carnitine hebben, is er bij een prestatie extra nodig. Dat krijgt het paard dus binnen via LiquiHorse Sport.”

In het supplement zitten nog tal van andere vitamines en mineralen die het sportpaard ondersteunen. “Denk aan vitamine E, dat de longen helpt om beter zuurstof op te nemen. En magnesium, dat helpt de spieren te ontspannen en gaat spierpijn tegengaat.”

Tijdelijk supplement

Je voert LiquiHorse Sport vier dagen voor de wedstrijd, tot vier dagen erna. “Dan heeft je paard tijdens de prestatie voldoende vitamine E en carnitine. LiquiHorse is vloeibaar, dat heeft als voordeel dat het snel wordt opgenomen door het paard. Door het supplement ook een paar dagen na de wedstrijd te geven, worden afvalstoffen goed afgevoerd.”

Jan is nooit bang voor spierpijn bij zijn marathonpaarden. “Nee, LiquiHorse Sport helpt daar geweldig bij. Ook van onze klanten horen we goede ervaringen. Het is wel belangrijk om, als je die acht dagen rondom een wedstrijd LiquiHorse Sport voert, geen andere mineralen- en vitaminesupplementen te geven. Zo voorkom je stapeling van elementen”, besluit Jan van Benthem.

In welke situaties kun je LiquiHorse Sport voeren?

Als je paard tijdens een wedstrijd of zware training niet voldoende energie heeft

Als je paard de tweede proef, barrage of cross niet vol kan houden

Als je merkt dat je paard stijf en stram is of spierpijn heeft na een wedstrijd of zware arbeid

Als je paard gevoelig is voor spierbevangenheid

