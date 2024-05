Maximale controle en veiligheid met een slimme afrastering van Gallagher

Als eigenaar van paarden is het essentieel om je dieren een veilige leefomgeving te bieden, zowel in de stal als in het weiland en de paddock. Een goede elektrische afrastering zorgt ervoor dat de dieren veilig binnen hun terrein blijven. Schrikdraadapparaten zijn verkrijgbaar in verschillende varianten. Het is belangrijk om altijd een apparaat te kiezen dat krachtig genoeg is zodat er voldoende stroom op het draad staat, ook achterin de weide. Gallagher heeft onlangs een nieuw apparaat geïntroduceerd: de MBS1000i. Dit apparaat behoort tot de groep van slimme schrikdraadapparaten van Gallagher.

Wat maakt dit apparaat nu bijzonder geschikt voor paardenhouders? Een onderscheidend kenmerk van dit apparaat is de geavanceerde adaptive control module. Hierdoor kan de MBS1000i zich aanpassen aan de lengte en de staat van de afrastering. Wanneer gras of andere begroeiing contact maakt met het draad, wordt automatisch extra stroom toegevoegd om ervoor te zorgen dat de afrastering effectief blijft. Een te laag voltage is namelijk onveilig voor jouw dieren. En in gevallen waarin schrikdraad wordt gebruikt om wolven af te weren, is het natuurlijk extra belangrijk om het voltage op een hoog niveau te houden.

Veiligheid van paarden verhoogd

Daarnaast is de MBS1000i uitgerust met een externe module met LED-lampjes, waardoor je in één oogopslag kunt zien wat de staat van de elektrische afrastering is. Je kan deze plaatsen op een plek waar je veel langs loopt. Deze externe module beschikt over een Bluetooth- en Wifi-verbinding en is gekoppeld aan de gratis Gallagher-app op je smartphone. Met behulp van deze app kun je het apparaat op afstand aan- of uitschakelen en het afgegeven voltage aanpassen. Een standaard schrikdraadapparaat levert constant ongeveer 9000V. Dit is veilig voor mens en dier, maar voor gevoelige dieren zoals paarden is een lichtere schok van 3500V ook voldoende.

Maar misschien nog wel belangrijker: dankzij de app wordt de veiligheid van jouw paarden verhoogd, omdat er 24/7 metingen worden uitgevoerd. Het apparaat detecteert automatisch wanneer er iets mis is met de afrastering en stuurt je dan gelijk een melding op je smartphone. Dit kan bijvoorbeeld wijzen op een tak op het draad, maar het kan ook wijzen op een dier dat is uitgebroken of verstrikt. Daar wil je natuurlijk zo snel mogelijk bij zijn.

Monitoring per weiland of paddock

Een i Series schrikdraadapparaat zoals de Gallagher MBS1000i biedt standaard inzicht in de staat van je elektrische afrastering als geheel. Als er zich een probleem voordoet, kun je alleen nog niet zien in welk specifieke gedeelte van het raster dit probleem zich voordoet. Om nog meer controle en inzicht te hebben, kun je speciale i Series afrasteringsmonitoren plaatsen. Deze monitoren fungeren als testers die voortdurend bepaalde secties doormeten en de verzamelde gegevens naar jouw Gallagher-app sturen. Hierdoor kun je afzonderlijke paddocks apart meten en kan de Gallagher-app gerichter aangeven waar er iets mis is. Op deze manier kun je bij problemen sneller weer een veilige situatie voor jouw dieren creëren.