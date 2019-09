Nieuw anatomisch hoofdstel Equitus Gamma

Ga jij voor maximaal comfort voor het paard? Bekijk dan het nieuwe anatomische hoofdstel Equitus Gamma van Schockemöhle Sports.



In de dressuur is de harmonie tussen paard en ruiter van essentieel belang. Wat er misschien makkelijk uitziet, vraagt de grootst mogelijke perfectie. Als het om de uitrusting van het paard gaat, is deze perfectie hét doel voor Schockemöhle Sports. De innovatieve vormgeving van de Equitus modellen is tot in het kleinste detail afgestemd op de anatomie van het gevoelig paardenhoofd. Het verkleint de druk op de meest relevante plekken en garandeert toch optimale bewegingsvrijheid. Een tevreden paard = een tevreden ruiter, zo luidt de slogan!

Op naar de grote piste!

Het enthousiasme voor de Equitus hoofdstellen was er al, maar met deze anatomische Equitus Gamma is er ook een variant voor de hogere dressuursport, waarvoor fijngevoelige hulpen met dubbele teugels een grote rol spelen. Deze Equitus Gamma is dus de volgende stap van Schockemöhle Sports in het Equitus concept, inclusief de gebogen frontriem die de gevoelige zenuwen van het paardenhoofd ontziet.

Anatomisch & elegant

Ook het bijzonder zacht gestoffeerde kopstuk is anatomisch gevormd. Het biedt daarom meer bewegingsruimte voor de oren en ontlast de nek en de nekspieren. Door de extra ruime pasvorm van de frontriem met witte kristallen is er ook geen onaangename druk bij de ogen en oren. De brede neusriem is ook gestoffeerd, versmald aan de zijkant wat het hoofdstel nog eleganter maakt, met toch een moderne look.

Comfortabel & gedetailleerd

Ieder paardenhoofd is anders en daarom is de positie van het bit via een klinknagel makkelijk verstelbaar. Het bit wordt aan de verlengde bakstukken bevestigd. De vorm van het hoofdstel zorgt er voor dat de bakstukken niet verschuiven richting het oog en stabiliseren het bit in de paardenmond.Omdat het bit een zachte inwerking op de neus heeft, is een bijzondere en doeltreffende hulp mogelijk. De afwerking zorg ervoor dat niets schuurt of druk uitoefent.

Internationale wedstrijden

En goed nieuws voor iedereen die de volgende wedstrijd al aan het plannen is: zoals alle hoofdstellen uit de Equituslijn van Schockemöhle Sports, is ook deze nieuwe Gamma uitvoering door de FEI voor internationale wedstrijden toegestaan.

Voor meer informatie ga naar: www.schockemoehle-sports.com of via Instagram @schockemoehle_sports.