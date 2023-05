Nieuw in Nederland: uitvaartverzorger voor je paard

De band tussen paard en mens kan heel sterk zijn. Het betekent ook dat het afscheid ingrijpend is en iets waar je als eigenaar langer bij wilt stilstaan. Een afscheidsceremonie of -ritueel en eventueel een crematie zorgt voor een mooie afsluiting, ook voor kinderen en eventuele verzorgers van het paard. Brenda Molenaar, de eerste uitvaartondernemer voor paarden in Nederland, regelt dit.

De manier waarop we met paarden en dieren in het algemeen omgaan is in de loop der jaren behoorlijk veranderd. Steeds vaker is een paard als het ware een gezinslid waar we jarenlang intensief mee optrekken. Daarom is het logisch dat er ook meer aandacht komt voor het afscheid van het paard. Brenda Molenaar, al 25 jaar werkzaam in de uitvaartzorg, merkt in ieder geval dat er behoefte aan is. “Ik krijg vaak de reactie dat een eerder afscheid niet zo prettig is verlopen. Dan is het, als er bijvoorbeeld sprake is van euthanasie, een kwestie van paard afgeven en klaar. Door vooraf na te denken over het afscheid kun je op allerlei manieren stilstaan bij het paard. Daarbij kun je de mensen betrekken die een rol speelden in het leven van het paard. Kinderen kunnen bijvoorbeeld op hun eigen manier afscheid nemen. Hoe een ritueel er verder uitziet is aan de eigenaar, daarin pas ik me volledig aan. Een kaarsje branden, muziek of foto’s laten maken, alles is mogelijk, ik sluit daarin aan bij de wensen van de eigenaar.”

Brenda Molenaar is al 25 jaar werkzaam in de uitvaartzorg. Sinds kort richt ze zich ook op paarden.

Crematie

Naast de welbekende Rendac is het in Nederland sinds een aantal jaar mogelijk om je paard te laten cremeren. Dat verloopt bij paarden eigenlijk net zoals bij mensen, vertelt Molenaar. De kosten zijn afhankelijk van de grootte van het paard, maar wel iets om rekening mee te houden. “Bij een paard van 1,65 m. moet je denken aan een bedrag van boven de 1500 euro, nog zonder bijkomende kosten zoals transport. Een uitvaartverzekering voor paarden bestaat nog niet. Om paardenhouders hierbij te helpen bied ik een spaarplan aan. Door maandelijks iets opzij te zetten speciaal hiervoor zorg je dat het financieel goed geregeld is, en kun je je als eigenaar concentreren op het afscheid zelf.”

Bijstaan

Na de crematie zijn er verschillende mogelijkheden voor wie een tastbare herinnering wil. “Een beeld of pilaar met het as van de pony of het paard bijvoorbeeld. Of je kunt het as verwerken in een sieraad. Dat kan overigens ook met paardenhaar, als je niet kiest voor een crematie. Als uitvaartverzorger weet Brenda Molenaar welke opties er zijn en denkt ze mee over de te maken keuzes. Ze werkt door heel Nederland. “In ons land is het nieuw voor paardenhouders, maar in bijvoorbeeld Duitsland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn er al langer uitvaartverzorgers voor paarden actief. Ik hoop dat ik mensen in Nederland de komende jaren kan bijstaan in het afscheid van hun geliefde paard of pony.”

Meer weten? Kijk op www.brendamolenaaruitvaartzorg.nl