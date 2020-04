Onderzoek wijst uit: silicium stimuleert aanmaak glucosamine

Veel paardeneigenaren geven glucosamine als supplement bij gewrichtsklachten of om hun paard wat soepeler te maken en sneller ‘op gang’ te helpen. Onderzoek toont echter aan dat glucosamine maar weinig effect heeft. Silicium is een veel effectiever supplement. Silicium stimuleert namelijk de lichaamseigen productie van glucosamine en zorgt voor de aanmaak van onder meer collageen en gewrichtsvloeistof.

Artrose en andere gewrichtsklachten zien we helaas regelmatig bij (sport)paarden. Met het toenemen van de leeftijd en bij intensieve belasting kan een paard stijver worden en meer ‘opstartproblemen’ krijgen. Vooral kwetsbaar zijn de gewrichten in de benen, zoals de kogel en het spronggewricht.

Van gewrichtsvloeistof tot botaanmaak

Pijn en stijfheid bij het bewegen kunnen verschillende oorzaken hebben. Gewrichten worden omgeven door slijmvliezen en door de synoviale vloeistof (gewrichtsvloeistof), die de gewrichten soepel laat lopen. Overbelaste of geïrriteerde slijmvliezen zijn pijnlijk. Daarnaast neemt de aanmaak van synoviale vloeistof vaak af als een paard ouder wordt, wat ook gevolgen heeft voor de souplesse. De kwaliteit van het kraakbeen, dat de klappen in de gewrichten opvangt, is ook heel belangrijk voor soepele bewegingen. En de botten zelf moeten natuurlijk sterk zijn: er ontstaan minder blessures wanneer de botdichtheid hoog is. Supplementen voor souplesse en om problemen met de gewrichten van je paard te voorkomen, moeten dus bij voorkeur op al deze onderdelen van het bewegingsapparaat een gunstige invloed hebben.

Glucosamine: beperkt effect en slecht opneembaar

Glucosamine is, vaak samen met chondroïtine, regelmatig onderzocht op effectiviteit bij mensen en andere zoogdieren. Daarbij is geen sluitend effect van glucosamine-supplementen bij mensen met artrose aangetoond. Glucosamine werkt waarschijnlijk wel licht ontstekingsremmend, vooral in het begin van de toepassing. Veel artsen beschouwen glucosamine dankzij deze onderzoeken als een middel in de categorie ‘baat-het-niet-dan-schaadt-het-niet’. Een bijkomend nadeel van het supplement is dat glucosamine niet goed wordt opgenomen door de darmen. Studies laten zien dat van oraal gegeven glucosamine minder dan 10% ook echt opgenomen wordt. Het grootste gedeelte van het supplement dat je een paard met gewrichtsproblemen voert, bereikt dus nooit de gewrichten.

Lichaam maakt zelf glucosamine

Glucosamine en chondroïtine zijn glycosaminoglycanen (GAGs), moleculen die in collageenrijke weefsels voorkomen. Ze zitten bijvoorbeeld veel in kraakbeen, bindweefsel, botten en gewrichtsvloeistof. Op alle plaatsen dus die we willen bereiken, wanneer een paard wat stijver wordt. Gelukkig kunnen mensen én paarden deze GAGs ook zelf aanmaken. Omdat glucosamine zo slecht via het voer wordt opgenomen, zou het heel doeltreffend zijn om je deze lichaamseigen aanmaak kan stimuleren. En laat dat nou precies de rol van silicium zijn!

Silicium stimuleert botvorming

Verschillende onderzoeken hebben inmiddels aangetoond dat silicium de collageen-aanmaak stimuleert en leidt tot meer botvorming. Silicium is een katalysator bij de aanmaak van GAGs zoals glucosamine en chondroïtine. Wanneer een paard (of een mens) te weinig silicium via zijn voeding binnenkrijgt, dan vermindert de botdichtheid en kan osteoporose ontstaan. Bij mensen is dat inmiddels aangetoond. Zo hebben Indiase vrouwen minder osteoporose dan vrouwen uit West Europa omdat in de dagelijkse voeding in India meer silicium zit. Bij een onderzoek met renpaarden concludeerden de onderzoekers dat bio-opneembaar silicium de prestaties verbetert en blessures kan voorkomen.

Minder ontstekingen dankzij silicium-supplement

Ook in immuunprocessen en bij ontstekingsreacties speelt silicium waarschijnlijk een rol. Een tekort aan silicium in het dieet lijkt tot een lagere immuniteit en heftigere ontstekingsreacties te leiden.

Daarnaast blijkt silicium te helpen bij het voorkomen van zand eten door paarden. Silicium is bovendien erg goed voor hoeven en vacht.

Silicium voeren in vloeibare vorm

Silicium is een veelvoorkomend mineraal in de aardkorst. Maar silicium in zand is niet opneembaar. Alleen gehydroliseerde (vloeibare) siliciumverbindingen zijn geschikt als supplement. Dat blijkt uit meerdere studies. De lichaamseigen productie van glucosamine wordt gestimuleerd door dit soort silicium-supplementen. In eerste instantie gaat dan de aanmaak van gewrichtsvloeistof omhoog, worden de pezen sterker en ontstaat er meer collageen in het bindweefsel. Daarna komen het kraakbeen en de gewrichtskapsels aan bod en tenslotte komt het silicium in de botten terecht. Daar ondersteunt het de botgroei. Silicium werkt dus als het ware van buiten naar binnen.

Lange termijn

Omdat het hierboven beschreven proces wel tijd kost, moet je langere tijd silicium geven om het hele effect te verkrijgen. Van mensen die silicium nemen voor bijvoorbeeld knieproblemen, horen onderzoekers wel dat er al na enkele dagen verschil te merken is. Dan worden de slijmvliezen en gewrichtsvloeistof namelijk al beter. Voor sterkere botten en de preventie van blessures moet je silicium echter langdurig aan de voeding toevoegen. HELTIE horse® Hoef & Vacht levert de goed opneembare vorm van silicium en is geheel dopingvrij. Je kan het dus ook met een gerust hart aan wedstrijdpaarden geven.

Conclusie: Vloeibaar silicium stimuleert de aanmaak van glucosamine

Om paarden te helpen om soepel te bewegen en om blessures te voorkomen, is het voeren van vloeibaar silicium een prima optie. Silicium stimuleert de lichaamseigen aanmaak van glucosamine en omzeilt de problemen met opneembaarheid die bij veel gewrichtssupplementen voor paarden spelen. Silicium werkt van buiten naar binnen en helpt het paardenlichaam bij het versterken van pezen en banden, de aanmaak van kraakbeen en gewrichtsvloeistof en zelfs de botvorming. Voor het volledige effect moet je silicium langere tijd over het voer geven. Vloeibaar silicium zoals in HELTIE horse® Hoef & Vacht is goed opneembaar en ondersteunt je paard van pezen tot banden en van kraakbeen tot bot. Het mag aan paarden van alle leeftijden gegeven worden, ook drachtige merries. Hoe langer het gegeven wordt, hoe beter het resultaat. Gewrichten zijn weefels met een trage doorbloeding, daarom zie je pas na twee à drie maanden goed resultaat.

Bronnen: