Ontdek de nieuwe generatie mobiele schrikdraadapparaten

Wie kent ze niet: schikdraadapparaten met een 9V/12V batterij of accu. Lange tijd werden deze apparaten gezien als de beste oplossing voor afgelegen of mobiele elektrische afrasteringen. Door de lage aanschafkosten zijn deze apparaten vaak een zeer voordelige keuze. Veel gebruikers ervaren deze apparaten vaak wel als relatief onderhoudsgevoelig. Zo moet je eens in de zoveel tijd checken of het apparaat nog naar behoren werkt en de accu opladen of de batterij vervangen.

De oplossing: zonne-energie

Technologische innovaties hebben geleid tot de ultieme oplossing voor afgelegen of tijdelijke elektrische afrasteringen: de solar-schrikdraadapparaten.

Het klinkt nieuw, maar Gallagher bracht al in de jaren ’80 de eerste schrikdraadapparaten op zonne-energie op de markt. Met deze apparaten creëerden zij een aanhoudende groeiende vraag. Door constant te blijven investeren in de verbetering van deze producten zijn nieuwe functies ontwikkeld, waaronder de afstand die een solar-schrikdraadapparaat van spanning kan voorzien. Van 500 meter tot 30 kilometer; voor elke gewenste lengte binnen deze range is er een apparaat beschikbaar.

Geen zon, geen probleem

De nieuwe generatie Gallagher apparaten zitten vol slimme technologie waardoor deze ook zonder zon perfect functioneren. Sterker nog; ze werken zelfs na drie weken zonder direct zonlicht nog steeds. Dit maakt deze apparaten tot een betrouwbare oplossing waar je lange tijd geen omkijken naar hebt.

Door een slim ontwerp zijn de apparaten licht van gewicht en eenvoudig te verplaatsen en installeren. Ook zijn ze bestand tegen alle weersomstandigheden en erg robuust.

7 jaar garantie

Alle Gallagher schrikdraadapparaten worden voor levering uitgebreid getest. Hierdoor weet je zeker dat je op het apparaat kan vertrouwen en jouw dieren veilig zijn. Bij Gallagher zijn ze zelfs zó zeker van hun schrikdraadapparaten, dat zij 7 jaar garantie bieden!

Wil je weten welk solar-apparaat voor jouw situatie het meest geschikt is? Ontdek alle modellen op de Gallagher website.