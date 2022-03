Paard kopen of verkopen? Horzeplaza!

Een paard vinden dat helemaal aan je wensenlijst voldoet is al lastig genoeg. En dan zijn er ook nog eens heel veel verschillende plekken waar ze aangeboden worden. Voor dat probleem bieden Joyce Dekker en Lonneke Wansleeben dé oplossing. “Horzeplaza is er voor alle paarden en pony’s, en voor alle doelgroepen.”

Een overzichtelijk platform, voor iedereen die een paard wil kopen of verkopen. Laagdrempelig en zeker niet duur. Dat waren de uitgangspunten waar oprichters Joyce en Lonneke een jaar geleden mee aan de slag gingen. “We zijn allebei al jaren actief op en met paarden”, vertelt Joyce. “Zelf rijd ik redelijk fanatiek wedstrijden, ik geef les en jureer. Lonneke rijdt ook al van jongs af aan en doet dat hobbymatig. We weten allebei hoe lastig het is om een geschikt paard te vinden en ook verkopen is het niet altijd eenvoudig. Want welk platform kies je? Marktplaats is heel breed, maar meer voor recreatie dan sport. Daarnaast zijn er plekken waar je je sportpaard aan kunt bieden, maar ook dat aanbod is niet volledig. En tegenwoordig zijn er ook via Facebook meerdere groepen waar paarden en pony’s te koop worden aangeboden. Dat is niet altijd even overzichtelijk, want ze staan kris kras door elkaar en zoeken is niet mogelijk. Dat alles bij elkaar is de reden dat we gestart zijn met de ontwikkeling van Horzeplaza!”

Paard vinden in oververhitte markt

De twee hebben een jaar lang gewerkt aan Horzeplaza. “We willen het ultieme platform neerzetten, dus overal is over nagedacht. De site is van deze tijd, sluit dus aan bij wat mensen anno nu gewend zijn, en biedt veel overzicht. De filters die je in kunt stellen zijn logisch en werken prettig.” Om mensen te ondersteunen in hun zoektocht of verkoopproces gaan de twee ook artikelen en informatieve video’s plaatsen op Horzeplaza. “Denk aan een blog met tips om een geschikt paard te vinden. Of: waar moet je op letten bij het maken van een verkoopvideo? Samen met Dierenkliniek Wolvega hebben we een video gemaakt met adviezen over de aankoopkeuring en dingen waar je op kunt letten met betrekking tot de gezondheid van het paard dat je wilt kopen. Zeker in deze oververhitte markt kunnen mensen wel wat hulp gebruiken.”

Doorontwikkelen

Nu de website in de lucht is, betekent dat niet dat het werk van Joyce en Lonneke er op zit. “We blijven Horzeplaza doorontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan een ratingsysteem, waarmee gebruikers aan kunnen geven of het prettig zakendoen is met een bepaalde verkoper. We gaan eerst onderzoeken of daar behoefte aan is, maar als dat zo blijkt te zijn is dat bijvoorbeeld een mooie aanvulling. Zo willen we Horzeplaza steeds beter maken.”

Nu nog gratis Horzeplaza uitproberen? Wacht niet te lang, want de eerste maand is het plaatsen van een advertentie gratis. Daarna kost dat 15 euro per advertentie. Bekijk de mogelijkheden op www.horzeplaza.nl