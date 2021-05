Paard & Partner – Dé datingsite voor paardenmensen

De zoektocht naar liefde kan lastig zijn. Helemaal als je veel tijd doorbrengt met je andere grote liefde: paarden. Het is daarom fijn om in aanraking te komen met mensen die jouw passie voor de paarden(sport) delen of in ieder geval begrijpen.

Bij Paard & Partner ontmoet je andere single paardenliefhebbers, zij zijn net als jij opzoek naar een leuke relatie. Je stelt je eigen profiel op en kan (na goedkeuring) twee dagen gratis de site uitproberen. Geen zorgen, hierna zit je niet automatisch vast aan een lidmaatschap.

Al veel stellen hebben elkaar gevonden via de site, maar ook via activiteiten of evenementen die we organiseren. Dus waar blijf jij?

Personal matchen – Love Flavour

Het kan natuurlijk zo zijn dat een datingsite niet helemaal bij je past. In dat geval kunnen we via personal matchen voor je opzoek gaan naar een passende match.

Als je kiest om via Love Flavour je zoektocht voort te zetten, plannen we een afspraak in. Dit gesprek is bedoeld om elkaar beter te leren kennen. Ik wil graag weten wie je bent en waar je naar opzoek bent. Ook jij hebt dan een idee van onze werkwijze. Hierbij staat vertrouwen op de eerste plaats.

Na deze afspraak stel ik een profiel van je op. Na je goedkeuring van dit profiel ga ik actief opzoek naar een geschikte match. Zodra deze er is breng ik je op de hoogte en gaan we over tot het plannen van een date. Na de date evalueren we hoe het voor je is geweest en hoe we hier verder een vervolg aan kunnen geven.

Ilse Jespers brengt paardenvrouwen en paardenmannen bij elkaar. Dat doet ze met haar website Paard & Partner en Love Flavour door middel van persoonlijke matchmaking. “Paarden zijn meer dan een hobby, het is een lifestyle. Het is fijn als de ander dat begrijpt.”