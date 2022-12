Paardenwelzijn op de agenda

Paardendierenartsen staan centraal in het waken over het welzijn van paarden in Nederland. Niet alleen beoordelen wij dagelijks het paardenwelzijn van onze patiënten, maar daarnaast hebben we ook een rol in het juist voorlichten van de Nederlandse bevolking met onze kennis en kunde. Wij zien dit als een heel belangrijke taak in een tijd waarin het houden van en sporten met paarden kritisch onder de loep wordt genomen.

Als paardeninternist onderzoek en behandel ik elke dag paarden uit allerlei sportdisciplines en van verschillende soorten eigenaren. Van draver tot spring- of dressuurpaard, van fokmerrie tot manegepaard, van pasgeboren veulen tot de senior met pensioen. Als ik deze paarden zie, zijn ze meestal erg ziek en staan ze in onze intensive care voor 24/7 zorg. Soms valt het mee en onderzoeken we het paard bij de mensen thuis op stal in het kader van sportbegeleiding. Maar altijd staat het welzijn van het paard op de agenda: in ziekte en gezondheid.

Preventieve zorg

Naast patiëntenzorg is voorlichting geven over wat goed paardenwelzijn is ook een belangrijke taak voor onze paardendierenartsen: zowel voor paardeneigenaren als voor ‘niet-paardenmensen’. Veel Nederlanders weten niet hoe er door een team van professionals voor sportpaarden wordt gezorgd: geoptimaliseerde voeding d.m.v. rantsoencalculaties, tijdige diergeneeskundige zorg, maar ook aandacht voor het natuurlijk gedrag; happy athletes die langdurige prestaties kunnen leveren. Preventieve zorg heeft hierin een steeds grotere rol: niet alleen gebitsbehandelingen, hoefverzorging en vaccinaties, maar ook sportpaardenbegeleiding met conditietesten en rantsoenberekeningen: want meten is weten, ook met betrekking tot paardenwelzijn.

Welzijnsziekte

Waar de leek een lekker ronde pony in een groene natuurlijke omgeving ziet, zie ik alle nadelen van te weinig beweging en teveel energierijke voeding: obesitas en insuline-resistentie, met als meest ernstig gevolg hoefbevangenheid. Een welzijnsziekte die we veel minder vaak bij professioneel gehouden paarden zien.

Paardenmensen

Waar de drafsport door sommige leken kritisch wordt bekeken in het kader van dierenwelzijn, zien wij paarden die goed en zorgvuldig verzorgd worden, voldoende beweging en tijdige diergeneeskundige zorg krijgen, zorgvuldig samengestelde trainingsschema’s met hartslagmonitoring, maar ook: meer dan gemiddeld buiten in groepen verblijven, in staat om dagelijks hun natuurlijk gedrag te uiten. Kortom, ze worden verzorgd en getraind door echte paardenmensen.

De juiste informatie over paardenwelzijn moet ook bij de ‘niet-paardenmensen’ terecht komen, zodat ook zij een goed geïnformeerde mening kunnen vormen over onze paardenhouderij en de paardensport: een flinke hindernis te nemen, maar die springen we wat ons betreft samen.

Drs. Berit Boshuizen

Europees Erkend Specialist Inwendige Ziekten van het Paard

Paardenkliniek Wolvega