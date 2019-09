Rijlaars Spectrum – de nieuwste norm in draagcomfort

Sportief, functioneel en dan ook nog erg comfortabel: de nieuwe rijlaars Spectrum van Tonics voldoet aan alle wensen!

Door het gebruik van topkwaliteit glad leder heeft deze rijlaars een zeer sportief en elegant design. Dus de perfecte keuze – of het nu voor de dagelijkse training is of voor een belangrijke wedstrijd. Aan de buitenzijde zit een beschermlaag tegen schuren voor een extra lange levensduur van deze laars.

Comfort

Comfort is zeer belangrijk bij de Spectrum-laars. Een robuuste rits aan de achterzijde, met anatomische bescherming, maakt het open en dicht maken van de laars erg gemakkelijk. Door de zachte kalfslederenvoering, de bescherming van de enkel en de ademende binnenkant wil je deze laars nooit meer uittrekken.

Rijlaars Spectrum

Door het voetbed en de hoge kwaliteit zool, garandeert de innovatieve zool technologie “Silver Labels” een optimale grip in de stijgbeugel en op de grond. En ook bewegende enkels in de laars behoren tot het verleden door het Grip-leder aan de binnenzijde. Nog meer praktische details zijn de steunen voor de sporen.

Dus: gewoon aandoen, weg rijden en genieten!

Verder informatie: www.tonics-shoes.com en via Instagram.