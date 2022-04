Sectolin Gastro & Digest: Een nieuw en uniek product voor de maag én de darmen van je paard

Een unieke 3-staps buffering om de maag van een paard minder zuur te maken en pro- en prebiotica voor een optimale darmwerking zijn twee van de kenmerken van het nieuwe supplement van Sectolin, Gastro & Digest. Dit supplement, dat daarnaast ook speciale kruiden bevat voor maag & darmen en essentiële Omega-3 vetzuren heeft, is geschikt voor vele varianten van maag- en/of darmproblemen bij paarden. Marinka Navis (MSc), die als product- en contentmanager bij Sectolin nauw betrokken is bij de ontwikkeling van Gastro & Digest, legt graag uit waarom dit product zo uniek is.

Maag of darmen

“Wanneer je paard maag- of darmproblemen heeft en je wilt hem ondersteunen met een supplement, dan is dat meestal gericht op of de maag of de darmen”, legt Marinka uit. “Zonde, want de gezondheid van de maag en darmen beïnvloeden elkaar dusdanig, dat deze twee organen niet los van elkaar gezien kunnen worden. Wanneer je maar één van beiden ondersteunt, dan los je meestal maar een deel van het probleem op. Met Sectolin Gastro & Digest ondersteun je zowel de maag als de darmen en dat merk je, vaak al in hele korte tijd.”

3-staps buffering

Een te zure maag kan zorgen voor maagproblemen zoals onder andere ook maagzweren. Wanneer de maag te zuur wordt is het belangrijk om deze zuurgraad (pH) weer naar boven te duwen naar de gewenste waarde. Wat heel erg bijzonder is aan Gastro & Digest is de 3-staps buffering: Een unieke combinatie van componenten buffert stap voor stap het maagzuur en brengt deze terug naar de juiste zuurgraad.

“Er zijn meerdere stoffen, die goed helpen om een maag minder zuur te maken, maar die werken allemaal alleen bij een bepaalde zuurgraad. Is de zuurgraad te laag of te hoog – buiten de range van de stof – dan doet de stof niets”, vervolgt Marinka. “Daarom is het belangrijk om niet slechts één bufferende stof toe te voegen, maar meerdere stoffen met een verschillende zuurgraad waarin ze werken. Gastro & Digest buffert het maagzuur stap voor stap met drie stoffen die ieder hun eigen zuurgraad hebben waarbinnen ze actief zijn. Deze stoffen werken samen om de te zure maagsappen in de maag stap voor stap iets minder zuur te maken en op die manier te zorgen dat de zuurgraad van de maag terugkomt op een normale waarde, zodat de balans hersteld wordt.”

Complete aanpak

“Een probleem in de maag heeft ook zijn uitwerking op de darmgezondheid. Een goede balans in het spijsverteringsstelsel is dan ook cruciaal. Voor een goede gezondheid van je paard is het dus belangrijk om het hele spijsverteringsstelsel gezond te houden of wanneer er problemen zijn, om de balans te herstellen. Gastro & Digest richt zich juist op de complete aanpak en ondersteunt zowel de maag als ook de darmen van het paard.”

Darmen

“Om de darmen te ondersteunen hebben we zowel pro- als prebiotica toegevoegd en voor het algehele spijsverteringsstelsel zijn ook speciaal geselecteerde kruiden en essentiële omega-3 vetzuren uit lijnzaadschroot toegevoegd”, legt Marinka uit. “Ontsloten levende gisten, de probiotica, verhogen de weerstand van de darmflora en dragen bij aan een gezonde spijsvertering en de natuurlijke prebiotica stabiliseren de pH-waarde in de darmen en bevorderen de vertering van voedsel en de opname van voedingsstoffen. Zo zorgt Gastro & Digest voor een complete ondersteuning van de spijsvertering van je paard.”

Inzetbaarheid Gastro & Digest

Tekenen die kunnen wijzen op maag- en/of darmproblemen kunnen variëren, maar er zijn meerdere signalen, die erop kunnen wijzen dat je paard baat heeft bij een kuur met Gastro & Digest. Hieronder enkele van de voorbeelden waarbij Gastro & Digest ingezet kan worden, bijvoorbeeld als je paard:

– last heeft van de maag, soms zelf tot maagzweren aan toe;

– gevoelig is voor het krijgen van maagzweren;

– een gevoelige maag of gevoelige darmen heeft;

– erg gevoelig is op voerwisselingen;

– (regelmatig) dun op de mest is of last heeft van diarree;

– zijn of haar maagdarmstelsel snel van slag is door bijvoorbeeld stress;

– boos reageert bij het aansingelen of singeldwang heeft;

– overgevoelig is bij het poetsen van met name de buik of singelstreek;

– zijn of haar werk niet (meer) aan kan;

– zijn of haar achterbenen niet meer gelijk of moeilijker onder het lichaam kan zetten;

– niet (meer) uit zichzelf fijn voorwaarts wil blijven lopen;

– ondanks voldoende voer van goede kwaliteit niet aan wil komen of zelfs gewicht verliest;

– net niet lekker in zijn of haar vel zit, maar verder gezond lijkt.

(Allereerst is het belangrijk om eventuele serieuze medische oorzaken uit te sluiten en deze problemen te verhelpen, indien nodig met begeleiding van een dierenarts. Bovenstaande problemen kunnen hun oorsprong hebben in het maagdarmstelsel, maar kunnen soms ook andere oorzaken hebben. Het is belangrijk om bij twijfel niet zelf te gaan dokteren, maar een specialist in te schakelen.)

Ervaringen en gebruiksgemak

Gastro & Digest is uitvoerig getest, waarbij geen onderscheid is gemaakt tussen sportpaarden en recreatiepaarden en de reacties van de gebruikers zijn veelal lovend. Gastro & Digest bevat geen granen en bevat geen gluten. Er zijn geen suikers aan het product toegevoegd. Gastro & Digest is in een klein brokje geperst en is eenvoudig te doseren. Deze brokjes ‘knoeien’ niet en worden niet uit de voerbak geblazen zoals bij een poeder kan gebeuren. De brokjes zijn gemakkelijk door het voer van het paard te mengen en worden goed gegeten.

Een emmertje Gastro & Digest is voor een paard precies voldoende voor een kuur van 6 weken. Voor de beste werking dien je het product ook echt alleen in te zetten als kuur. Gebruik het product niet langdurig, dan verliest het zijn werking of kan het zelfs averechts gaan werken (vanwege de bufferende werking van de maagbeschermer). Indien nodig mag een kuur wel herhaald worden. Tussen het gebruik van twee kuren moet minimaal 6 weken zitten.

Verkrijgbaarheid

Gastro & Digest is verkrijgbaar bij ruitersportzaken en fouragehandelaren. Klik hier voor een lijst met verkooppunten.

Mocht je vragen hebben over Gastro & Digest, stel dan je vraag via het contactformulier van Sectolin.

N.B. Een supplement is geen medicijn. Het gebruik van een supplement vervangt bij serieuze problemen niet het advies om een dierenarts te raadplegen. Ook vervangt een supplement nooit het gebruik van kwalitatief goed voer en een goed management van je paard. Deze aspecten behoren op orde te zijn.

Bron: Persbericht