SnapTrap levert slimme oplossing voor plaagdierenbestrijding

De muizen- of rattenklem bestaat al sinds mensenheugenis. Sinds kort is er een moderne versie op de markt die gekoppeld kan worden aan onze digitale wereld. Deze geeft een signaal af naar je smartphone zodra er een muis of rat in de klem zit. Een eenvoudige, gifvrije en efficiënte methode om zelf plaagdieren op je erf te bestrijden.

De slimme vallen zijn ontwikkeld in het buitenland en Gijs van der Heijden van SnapTrap is importeur voor de Nederlandse markt. “Normaal gesproken wordt plaagdierenbestrijding uitgevoerd door gecertificeerde bestrijdingsbedrijven, maar omdat wij met gifvrije lokmiddelen werken mag de klant het zelfstandig uitvoeren. Het is een mooi product vanwege de inventiviteit. Ik heb me altijd geërgerd aan de situatie dat om de paar weken iemand langs moet komen om de bekende zwarte dozen te controleren op de aanwezigheid van voldoende lokmiddel. Dat zijn in mijn ogen onnodig veel kilometers, zeker omdat het in verband met de stikstofuitstoot van belang is dat we wat minder autorijden. Bovendien, waarom zou je het een ander laten doen, als je het met behulp van een melding op je telefoon zelf kunt! Dat scheelt een heleboel kosten.”

Lekkere lokstof

Iedereen kan met SnapTrap zijn eigen klemmen beheren, meent Van der Heijden. “Het systeem werkt in principe op alle plaagknaagdieren. We kijken altijd samen met de klant met wat voor plaagdieren we te maken hebben. Vervolgens beoordelen we hoeveel vallen er moeten staan en met welk digitaal signaal we het beste kunnen werken (LoRa, Wifi of GSM). Als we dat helder hebben, kijken we welke lokstof het meest geschikt is. We zoeken altijd naar een afwijkend voedselaanbod, wat ze nergens aantreffen, maar wel heel lekker vinden. Als ze van paardenbrok kunnen eten, dan zorgen wij dat er lokstof staat waarin ze dat niet aantreffen, maar wel heel lekker vinden.”

Gericht vallen legen

De klemmen kunnen eenvoudig worden geactiveerd. De rat of muis die op de lokstof afkomt, komt in de klem vast te zitten. “In 99 van de honderd gevallen zijn ze direct dood”, weet Van der Heijden. “Je krijgt een e-mail, sms of pushbericht dat er iets gevangen is. Het systeem geeft 24/7 aan wat de status is van alle vallen, zodat je weet welke val je moet controleren op de vangst van een muis of rat. Het is ook van belang dat je een klem snel leegt, zodat de klem schoon blijft en hergebruikt kan worden.” Een onnodige rondgang langs alle vallen behoort hiermee dus tot de verleden tijd. Na het legen van de val is hij meteen weer actief.

Onafhankelijk en goedkoper

“Het grootste voordeel van SnapTrap is dat je zelf de plaagdieren op je erf kunt bestrijden en niet langer afhankelijk bent van derden. Bijkomend voordeel daarvan is dat er geen plaagdierbestrijders rondlopen die kort daarvoor op andere stallen hebben rondgelopen. Daarmee verklein je de kans op het overbrengen van ziektes. Daarnaast werken we zonder gif en zijn daarmee voorbereid op de nabije toekomst waarin het gebruik van gif verboden wordt. Bovendien weet je door het gebruik van de vallen precies hoeveel je vangt, met gif weet je dat niet”, vertelt de importeur.

Toegankelijke informatie

“Klanten kunnen inloggen op een eigen portaal, waarin het overzicht van alle klemmen wordt weergegeven en ze rapporten kunnen inzien, of gebruik maken van een app. Bij vangst van een plaagdier ontvangt de klant naar keuze een e-mail of sms, later in het jaar kun je ook kiezen voor een pushbericht op je smartphone. De prijs van de slimme vallen van SnapTrap is afhankelijk van het aantal benodigde vallen en de gewenste lokstof. Doorgaans is de klant veertig procent goedkoper uit dan bij hun huidige plaagdierbestrijder”, weet Van der Heijden te melden.